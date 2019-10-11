Завершены государственные испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» завершил государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенной для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подлодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Государственные испытания длились неделю, сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

В настоящий момент на корабле проводится ревизия, после чего произойдет чистовая отделка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце августа подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» совершила свое первое погружение. На воду субмарина была спущена в конце марта этого года. Всего до 2022 года для Тихоокеанского флота «Адмиралтейские верфи» намерены построить шесть подлодок проекта 636.3 «Варшавянка».