Мосгорсуд отказался вернуть дело генерала Дрыманова в прокуратуру

Московский городской суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и экс-начальника управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

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«Наше ходатайство о возврате дела прокурору суд отклонил»,— заявил ТАСС адвокат обвиняемых Марк Каверзин. Также суд продлил господам Дрыманову и Крамаренко срок содержания под стражей до 1 апреля. Михаил Максименко отбывает свой срок в СИЗО по приговору 2018 года.

К рассмотрению дела суд приступит 17 октября. Заседание будет проходить в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты.

Офицеры проходят по делу о взятках, которые вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) предлагал высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). Второй эпизод дела Александра Дрыманова связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова около €10 тыс. за покровительство. О передаче денег последний заявил ранее в суде на процессе Михаила Максименко, по которому экс-руководитель столичного управления СКР проходил свидетелем.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «У генерала подслушали застольную».