Горнообогащающая фабрика

Седьмое следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела бывшего руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана. Он обвиняется в халатности, из-за которой окружающей среде Новошахтинска был причинен вред, оцененный экспертами в 93 млн руб. Следователи полагают, что руководитель регионального Ростехнадзора не пресек деятельность обогатительной фабрики, якобы принадлежащей экс-начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности донского полицейского главка Николаю Гермашеву.



Уголовное дело в отношении экс-руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тимофея Пана с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Краснодара. Об этом сообщили пресс-службы Генпрокуратуры и Следственного Комитета России. Согласно опубликованной информации, Тимофею Пану инкриминируется халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Преступление наказывается штрафом до 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

По версии следствия, Тимофей Пан, зная, что расположенная в Новошахтинске обогатительная фабрика ООО «Сулинуголь» работает без государственной лицензии на производство на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов первого, второго и третьего классов опасности, не принял мер по остановке ее деятельности. Проведенная следствием экологическая экспертиза показала, что вредные промышленные отходы фабрики не перерабатывались и загрязняли окружающую среду. По оценке экспертов, за несколько лет незаконной работы предприятие нанесло окружающей среде ущерб, превышающий 93 млн руб.

В ноябре 2018 года в доме и на рабочем месте Тимофея Пана сотрудники УФСБ по Ростовской области провели обыски, подозревая его в корыстном покровительстве обогатительной фабрики бывшего коллеги. Следователи предположили, что господин Пан намеренно не обращал внимания на деятельность новошахтинской фабрики, принадлежащую якобы полковнику Николаю Гермашеву, начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности полицейского главка Ростовской области, так как был знаком с ним по прежнему месту службы. С августа 2011 года Тимофей Пан в звании генерал-майора являлся заместителем начальника главного управления министерства внутренних дел России по Южному федеральному округу – начальником полиции. Должность руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора он получил в 2017 году после упразднения окружных полицейских подразделений. За годы службы в правоохранительных органах он был награжден орденом «За личное мужество», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и «За отвагу».

Получить комментарий Тимофея Пана, или его представителей пока не удалось.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, расследование уголовного дела полковника Николая Гермашева началось в феврале 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в использовании должностных полномочий в личных интересах

Спустя полгода расследования Николаю Гермашеву было инкриминировано участие в крупном мошенничестве в составе организованной группы и в незаконной предпринимательской деятельности. Его тестю Мартиросу Богогозову также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате преступления (ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). В настоящее время Николай Гермашев находится в СИЗО.

Олег Горяев