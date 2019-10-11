Зарубежные СМИ: Что сообщил миру Владимир Зеленский?

Пресс-конференция Владимира Зеленского продлилась больше 14-ти часов. Она проходила на рынке Kyiv Food Market 10 октября с 10-ти утра и закончилась после полуночи. Туда аккредитовалось около 300 журналистов. Западные СМИ в основном оставили пресс-марафон Зеленского без внимания. Многие ведущие британские издания вовсе обошли это мероприятие стороной, а американские СМИ преимущественно кратко передали содержание беседы президента с журналистами, которое касалось только США. Они также отметили, что почти весь разговор Зеленского был посвящен двум темам: ситуации в Донбассе и разговору с Дональдом Трампом. Впрочем, те, кто написал о пресс-марафоне более подробные репортажи, отметили несколько интересных и нестандартных моментов. Что впечатлило американских журналистов? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.



Одетый в стиле кэжуал Владимир Зеленский отвечал на вопросы журналистов, сидя в модном фуд-корте во главе стола, расположенного рядом с устричным баром, замечает Bloomberg. Более 300 аккредитованных журналистов получило разные интервалы для настоящего допроса, который начался за завтраком. И через шесть часов, когда официанты принесли обед к столу, у Зеленского все еще не было никаких признаков усталости.

Когда две пожилые женщины начали жаловаться Зеленскому на местного мэра, прерывая вопросы журналистов о его общении с Дональдом Трампом, молодой украинский лидер дал ясно понять, какие у него приоритеты, пишет The New York Times . Он бросил журналистов, разгневанного пресс-секретаря и выслушал женщин, поручив помощникам узнать больше информации, чтобы понять, как решить их проблемы. Пока Зеленский отвечал на вопросы о коррупции, Крыме, Донбассе, США, журналисты ходили всего в нескольких метрах от него, покупали кексы и время от времени выкрикивали собственные вопросы и жалобы. Мероприятие приобрело вид любимого дела Зеленского — театра.

Каждые полчаса Зеленский беседовал с группой из семи-десяти журналистов. Не было никаких заранее оговоренных вопросов, никакого принудительного выбора, кто должен задать вопрос, уверена The Washington Post. В отличие от американского Белого дома, где брифинги и пресс-конференции практически исчезли, а официальные лица сопротивляются работе даже с Конгрессом, мероприятие Зеленского было свободной дискуссией, которая была настолько спонтанной, насколько вообще национальный лидер когда-либо позволял.