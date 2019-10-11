СМИ: богатые российские клиенты Ситибанка увеличили вложения в гособлигации США

Богатые клиенты российского Ситибанка стали вкладывать больше средств в американские гособлигации, пишет Bloomberg. Это происходит на фоне того, что Кремль принимает меры по уменьшению долларовых активов из-за напряженности в отношениях с США, отмечает агентство. С прошлого года ЦБ России сократил свои вложения в казначейские активы в этой стране до 12-летнего минимума.

«Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но теперь мы видим, что люди хотят покупать их в различных формах. Богатые клиенты явно пытаются избежать рисков»,— сказал руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консалтинга Ситибанка Михаил Знаменский.

Он добавил, что портфель среднестатистического клиента Ситибанка, у которого есть не менее 60 млн руб. ($930 тыс.), сейчас на 22% состоит из активов в развитых странах. В России у банка таких клиентов больше 500. В прошлом году доля подобных вложений составляла 10%.

По словам господина Знаменского, клиенты также проявляют интерес к высокодоходным облигациям развитых рынков со сроком погашения от трех до пяти лет, а также к акциям американских компаний, в том числе в сфере здравоохранения, робототехники и искусственного интеллекта.