«Победа» намерена взыскать с Кольцово расходы за задержки рейсов

Авиакомпания «Победа» планирует взыскать с аэропорта Кольцово в Екатеринбурге все вынужденные расходы за задержки рейсов, сообщил «Интерфакс». Накануне два рейса авиакомпании были задержаны после нештатной посадки Ан-12. Всего задержали 40 рейсов.

«Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы»,— аргументировали позицию в компании «Интерфаксу».

Из-за внештатной посадки военно-транспортного самолета Ан-12 работа первой ВПП аэропорта была полностью остановлена на шесть часов. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Кольцово, вторую взлетно-посадочную полосу аэропорт не задействовал из-за работ по реконструкции.

10 октября в Кольцово экстренно приземлился на «брюхо» и загорелся самолет Ан-12, летевший из Челябинска. Никто из 17 человек, находившихся на борту самолета, не пострадал. По предварительной версии, причиной аварийной посадки стала неполадка механизма выхода шасси.

Подробнее о внештатной посадке — в материале “Ъ” «Военный самолет парализовал Кольцово».