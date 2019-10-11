HMV открыла крупнейший в Европе магазин дисков и виниловых пластинок

Британская компания HMV, специализирующаяся на продаже музыки и фильмов, открыла магазин в Бирмингеме, который стал крупнейшим в Европе. Площадь нового магазина составила около 2,3 кв. км, на которых расположились прилавки с «примерно 80 тыс. CD-дисков, 25 тыс. виниловых альбомов, 40 тыс. DVD и 20 тыс. дисков Blu-ray, а также с широким ассортиментом сувенирной продукции и более 7 тыс. книг», говорится в пресс-релизе ритейлера.

В 2013 году HMV Group была на грани банкротства из-за затяжного снижения продаж дисков на фоне роста популярности онлайн-сервисов по продаже музыки и фильмов. В январе 2013 года компания перешла под внешнее управление, за время которого были закрыты все магазины в Ирландии, а также распродан бизнес в Гонконге и Сингапуре. В апреле того же года она была выкуплена инвестфондом Hilco за 50 млн фунтов. Однако в конце 2018 года HMV вновь оказалась под внешним управлением, а в феврале текущего года ее выкупила канадская Sunrise Records, принадлежащая бизнесмену Дагу Патману. Он вложил в ритейлера 10 млн фунтов и начал процесс реструктуризации, в том числе делая ставку на открытие крупных магазинов по продаже музыки и фильмов на физических носителях.

Кирилл Сарханянц