Муниципальный депутат в Петербурге обратился в ФСБ из-за угроз в свой адрес

Депутат муниципального образования №72 Фрунзенского района Петербурга от «Партии Роста» Вячеслав Кулекин обратился в ФСБ с заявлением об угрозах, поступающих в его адрес со стороны конкурентов. Также он сообщил о давлении на его семью, пишет Znak.com.

По данным издания, от господина Кулекина требуют сложить депутатские полномочия. При этом вначале ему предлагали за это взятку в размере 500 тыс. рублей, а затем перешли к физическим угрозам.

В «Партии Роста» по этому поводу убеждены, что такими методами во власти пытается удержаться старая команда МО. В настоящий момент депутату Кулекину выделена охрана.