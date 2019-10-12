Никита Нагорный взобрался на вершину

Триумфально для мастеров российской мужской спортивной гимнастики, представители которой тремя днями ранее выиграли на чемпионате мира в Штутгарте командное золото, завершились соревнования и в личном многоборье. Никита Нагорный впервые в карьере завоевал абсолютное первенство, а прошлогодний победитель в этом престижном виде программы Артур Далалоян на этот раз после выступления на шести снарядах проиграл своему другу 1,6 балла и остался вторым.

Высочайшую готовность российской мужской сборной гимнасты Артур Далалоян, первым в новейшей истории нашей страны выигравший год назад в Дохе звание абсолютного чемпиона мира, и Никита Нагорный, три дня назад вместе с товарищами победившие в борьбе сильнейших команд мира, продолжили доказывать в финале личного многоборья. В этом виде программы соревнований на первый план выходит не только демонстрация гимнастами сложности и оригинальности своих программ, но также класс их исполнения и едва ли не главное качество — умение владеть нервами в кульминационный момент. Все эти составляющие лучше всех в этот вечер удалось собрать воедино 23-летнему Никите Нагорному. За шесть упражнений (вольные, конь, кольца, опорный прыжок, брусья и перекладина) третий призер прошлогоднего чемпионата мира, который вышел в финал личного многоборья также с лучшим результатом, набрал в итоге 88,772 балла, ставший вторым Артур Далалоян — 87,165, а сумма 86,973 балла олимпийского чемпион украинца Олега Верняева «потянула» на бронзу.

Артур Далалоян выглядел на протяжении всего сезона чуть менее уверенным, чем Никита Нагорный. Позже он скажет, что изначально понимал, что не станет здесь главным претендентом на золото. Тем не менее после первого вида — вольных упражнений — он находился на первой строчке промежуточного протокола. Зато конь при отсутствии видимых ошибок «отбросил» его на четвертую позицию, а впереди оказались не только Никита Нагорный, но также чемпион мира на этом снаряде китаец Сяо Жотэн и даже средней руки американец Самуэль Микулак. На экваторе турнира, после упражнений на кольцах, в число лидеров выбился еще и ветеран украинской сборной Олег Верняев. Однако между первым на ту пору Микулаком и уже пятым Далалояном разрыв был минимальный — менее балла. Но на следующем снаряде — опорном прыжке — на ту пору еще чемпион допустил при приземлении грубую ошибку стоимостью в один балл, что в конечном счете и обернулось для него потерей очередного высшего титула.

Никиту Нагорного, наоборот, вывел в лидеры именно прыжок. Ну а на двух оставшихся снарядах — брусьях и перекладине — два китайца, японец, украинец и два россиянина, владеющие примерно одинаковым уровнем технического мастерства, начали соревноваться сами с собой, другими словами, с собственными нервами. Блестяще выполненные упражнения на брусьях вернули Артура Далалояна в лидерскую тройку, которую по-прежнему возглавлял Никита Нагорный, а в серединке расположился Сяо Жотэн. Вот именно с ним-то близость награды и сыграла злую шутку: психологически дрогнув, он сорвался с перекладины и тем самым исключил себя из числа соискателей призовых мест. А в это самое время Олег Верняев, выступающий в другой группе, достойным образом справился со своим заключительным видом — вольными упражнениями — и вышел на первую позицию, тогда когда обоим российским гимнастам еще только предстояло выступить на перекладине. Пять заключительных минут соревнований многоборцев в Штутгарте стали звездным «часом» отечественной гимнастической школы, поскольку и Артур Далалоян, и Никита Нагорный были неподражаемы. По окончании церемонии награждения чемпион признался, что устал не столько физически, сколько эмоционально и лидером себя еще не чувствует. «Как-то грустновато выступалось. Мы в первую очередь ехали сюда за командной золотой медалью. А сегодняшний успех — это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру»,— сказал он журналистам.

Потерявший титул Далалоян взял, по его собственному признанию, флаги в конце соревнования, потому что знал, насколько большая работа была проделана всей командой. «Год назад я завоевал это золото, в этом году — Никита. Мне не жалко, я могу поделиться,— сказал он.— Я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой. В следующем году будет совсем другая история. На носу Олимпийские игры, и я возьму себя в ежовые рукавицы, буду работать над собой и особенно над конем, брусьями и перекладиной».

Валерия Миронова