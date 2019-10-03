Вашингтон лишился «куратора» санкций

Пост заместителя министра финансов США покинула Сигал Манделкер, которая занималась борьбой с терроризмом и финансовой разведкой, а также санкционной политикой в отношении других стран. Кроме того, 3 октября последний день работы американского посла в России Джона Хантсмана. Чем обернутся кадровые перестановки? Об этом — Иван Якунин.

Сигал Манделкер не часто выступала перед камерами, больше занималась кабинетной работой. Но под всеми важными решениями о санкциях стояла именно ее подпись. Поэтому, когда Конгресс обнаружил, что «кремлевский список» бизнесменов — это просто копия списка Forbes, отвечать перед банковским комитетом Сената пришлось Манделкер. В публичных спорах с конгрессменами она выглядела не очень уверенно, но, что касается реальных решений,— здесь она показала себя жестким и принципиальным чиновником. Вот как в одном из редких интервью она объясняла, почему Минфин не щадит своих оппонентов: «Люди спрашивают меня, не перегибаем ли мы с санкциями. И я всегда рассказываю, как все начиналось. В 1940-х сотрудники Минфина поняли, что они могут замораживать счета тех стран, куда вторгаются нацисты. Гитлер пришел в Данию — Минфин замораживает все счета из этой страны. Под блокировку попадали миллиарды долларов. Представьте, что мог бы сделать Гитлер, если бы у него был доступ к этим деньгам».

Совпадение ли, но буквально накануне об американских санкциях говорил Владимир Путин. Заявил, что никогда никого не просил их снять, а после очередного вопроса о докладе Мюллера в шутку пообещал вмешаться и в грядущие американские выборы. Уход жесткого куратора санкционной политики, возможно, дал надежду на смягчение ограничений, но в таких условиях это маловероятно, говорит старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Да и от конкретного чиновника это не зависит. «Чем занимается в плане санкционной политики Минфин США? Он ее не формирует. Поступает некая информация, он ее проверяет, подпадает ли она под санкции. Если да, ведомство принимает соответствующее решение либо выдает лицензии в ответ на запросы участников рынка — вот, собственно, и вся роль Минфина США. Само решение о санкциях — политическое, оно должно приниматься на уровне либо президента США, либо и главы государства, и Конгресса США»,— заключает Дурашкин.

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Читать далее

Кадровые перестановки затронули не только американское Министерство финансов, но и Госдепартамент. Посол Джон Хантсман 3 октября завершает свою миссию в Москве. Поездка завершилась скандалом с невыданными визами, из-за которых десять российских чиновников и парламентариев не смогли отправиться на Генассамблею ООН. Кто придет ему на смену, также неизвестно, но вряд ли это назначение будет приятным для Кремля, полагает американский дипломат Джеймс Джатрас: «На фоне всех разговоров об импичменте Дональду Трампу будет сложно найти и провести через Конгресс лояльного кандидата, который готов отправиться в Россию при таких условиях. Я сомневаюсь, что человек, которого он выберет, будет хорошим вариантом.

Скорее всего, к вам поедет кто-то из администрации Буша, кто будет говорить, какая Россия плохая. Джон Хантсман не был настроен на улучшение отношений, но он лучшее, на что вы могли рассчитывать».

В общем, глобальный прогноз звучит так: будет только хуже. С другой стороны, Дональд Трамп сейчас озабочен процедурой импичмента и грядущими выборами. Владимир Путин также накануне сказал, что у нас своих проблем хватает, и для Кремля они первостепенны. Так что параллельные прямые не пересекутся, если только не разразится очередной шпионский скандал.

Комментируя доклад Роберта Мюллера, российский президент ответил: «То, что происходит во внутриполитической сфере США, вредит как отношениям двух стран, так и самим США. Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно»,— резюмировал Путин.