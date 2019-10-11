Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести единый визовый режим в СНГ, аналогичный шенгенскому соглашению в странах ЕС. По его мнению, такая мера может в разы увеличить туристический поток стран.

«Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества" по типу шенгенского соглашения»,— предложил казахстанский президент, выступая на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде (цитата по ТАСС).

При этом господин Токаев уточнил, что вопрос введения единого визового режима требует серьезной экспертной проработки.