Роскачество выявило массовые нарушения в пивных напитках

Роскачество выявило нарушения во всех проверенных специалистами пивных напитках. В рамках исследования была изучена продукция семи торговых марок по 27 показателям.

Пивной напиток — это пиво, но с добавлением ингредиентов, не содержащихся в классическом пиве. Пивной напиток не может быть крепче 7%.

«Результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива»,— говорится в отчете службы.

В организации отметили, что впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из изученных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям (внешний вид, вкус, цвет, консистенция). После проведенных исследований участникам рынка были отправлены результаты, а магазины сняли некачественные товары с продажи.

Как подчеркнули “Ъ” в Союзе российских пивоваров, в исследовании участвовали не пивные, а исключительно «псевдопивные напитки». «Его результаты наглядно доказывают, что пивоваренная отрасль сталкивается с ситуацией, когда недобросовестные производители могут вводить в заблуждение потребителя и дискредитировать всю категорию»,— прокомментировал итоги исследования исполнительный директор Союза Вячеслав Мамонтов.

Раннее опрошенные “Ъ” эксперты высказывали мнение, что к концу 2019 года потребление пивных напитков сократится до 36,5 л в год на человека.

Анализ алкогольного рынка в России — в материале “Ъ” «От пивных до самых до окраин».