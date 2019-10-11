Пивовары не наварят «Балтика» за 300 млн рублей продает в Челябинске завод, в который вложили 4 млрд

Российская «дочка» датской Carlsberg Group — пивоваренная компания «Балтика» продает завод в Челябинске за 300 млн руб. Это всего в 1,7 раза больше, чем кадастровая стоимость участка, на котором расположены производственные мощности. Площадь имущественного комплекса составляет 53 тыс. кв.м, он включает 12 эксплуатируемых зданий, железнодорожные пути, всю необходимую инфраструктуру. С 1999 по 2015 годы в развитие производства было вложено около 4 млрд руб. В «Балтике» считают актив непрофильным, собственники рассматривают несколько заявок от инвесторов на покупку завода. Аналитики считают, что рынок промышленного пивоварения в будущем ожидает спад. Специалисты по коммерческой недвижимости говорят: сравнительно небольшая цена 300 млн руб. «справедлива» для актива «Балтики».



Продажа завода пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group) в Челябинске перешла в активную фазу. Брокером сделки выступает международная консалтинговая компания Knight Frank. По информации 74.ru, объект продают за 300 млн руб.

Пивоваренный завод в Челябинске был выставлен на продажу весной. Стартовая цена до сих пор не называлась. В консалтинговой компании отказываются комментировать стоимость, ссылаясь на коммерческую тайну. По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, собственники рассматривают несколько заявок от инвесторов, которые готовы выкупить имущественный комплекс. «Заявки были и есть, с потенциальными покупателями ведем переговоры. Завод — это сложный комплекс различных имуществ, переговоры ведутся поэтапно, поэтому такие сделки, как правило, довольно длительные»,— отметил господин Пашков.

В Челябинске «Балтика» продает земельный участок площадью 53 тыс. кв.м кадастровой стоимостью 170 млн руб. На территории расположены 12 зданий, в том числе цех, элеватор, котельная, склад, административно-бытовой корпус. Есть железнодорожные пути, проведены электричество, вода, газ, а также парковка. Одновременно компания избавляется от завода в Красноярске. «Участки могут быть интересны промышленникам, поскольку большинство зданий находятся в хорошем состоянии, их можно использовать под производство или склад. У участков есть определенный потенциал для реализации проектов редевелопмента»,— говорит Николай Пашков.

«Балтика» закрыла оба завода одновременно, 30 апреля 2015 года «в условиях продолжающегося общего падения рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой и несбалансированным регулированием и налогообложением отрасли в России», сообщала тогда компания. Производство пива на них было остановлено полугодом ранее. Мощность красноярского завода — 2,9 млн гл, челябинского — 5,5 млн гл. После остановки завода у «Балтики» осталось восемь предприятий по производству пива, производственные мощности «Балтики» снизились примерно на 15%.

С 1999 года в модернизацию пивоваренного завода в Челябинске было вложено около 4 млрд руб. На предприятии перед закрытием работало 760 человек. В результате остановки производства бюджет Челябинской области лишился 2,8 млрд руб. ежегодного дохода.

По данным Росстата, в 2018 году в России произведено 774,7 млн дал пива (+2,5% к уровню 2017 года). По оценке «Балтики», рынок пива в России в первом полугодии 2019 года показал небольшой рост, который снизился в мае-июне. Компания сохранила чистую выручку на уровне прошлого года. До этого, начиная с 2007 года, пивные компании показывали устойчивое падение продаж.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин прогнозирует ухудшение ситуации на рынке производства и продажи пива из-за снижения спроса.

«Ожидается, что к концу 2019 года потребление пивных напитков сократится до 36,5 л в год на человека. Для поколения миллениалов неактуально распивать в подворотнях, а если и распивать, то в антикафе и кальянных крафтовые сорта пива. Таким образом, маленькие пивоварни вытесняют в среднем на 11% в год с рынка гигантов пивоваренной промышленности. Также ощутимый удар по пивному бизнесу в России нанес запрет продажи пивных напитков в таре, превышающей 1,5 л»,— говорит эксперт.

Директор «IBC-недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что 300 млн руб.— «справедливая цена» для продажи завода «Балтики» в Челябинске.

«Там склады нормальные не сделаешь, завод находится не на самой окраине города. Плюс пивоваренное производство очень специфическое, слишком дорого все переделывать. Есть варианты редевелопмента, реконцепции, но мы видим у пивоваров отсутствие интереса к продаже своих активов, нежелание принимать управленческие решения. 300 млн руб. в текущей экономической ситуации — реальная цена, если здания в приемлемом состоянии»,— отмечает господин Ахмедзянов. Он подчеркивает, что в Челябинской области немного потенциальных инвесторов для покупки завода «Балтики», а никто из столичных предпринимателей не заинтересован в покупке такого специфичного производства.

Карина Кальярова