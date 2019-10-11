В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

По информации СМИ, инцидент произошел рано утром недалеко от саудовского порта Джидда. В результате взрыва два из основных нефтяных резервуаров на судне были повреждены. Произошел разлив нефти в Красное море. Все члены экипажа находятся в безопасности.

В компании-судовладельце сообщили о пяти взрывах, произошедших на танкере друг за другом. В компании полагают, что танкер был поврежден двумя ракетами.

Позднее министерство иностранных дел (МИД) Ирана подтвердило факт ракетных ударов. В МИДе заявили, что два удара были нанесены с разницей в час. Сейчас Тегеран выясняет, кто стоит за атаками на танкер.

С начала лета участились случаи нападений на танкеры в регионе. Так, два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям, в июне потерпели бедствие в Оманском заливе у побережья Ирана. Оба судна пострадали в результате торпедной атаки. США обвинили в нападении Иран.

Об июньском инциденте у берегов Ирана — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».