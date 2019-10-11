Западную половину Китайского дворца в Ораниенбауме отреставрируют к концу 2024 года

Начались работы по реставрации западной половины Китайского двора в Ораниенбауме. К лету будущего года работы будут закончены в двух залах памятника — Штукатурном покое и Малом китайском кабинете.

Штукатурный покой получил свое название благодаря тончайшему лепному декору зала. Отделка Малого китайского кабинета выполнена из шелка, воссозданного по сохранившемуся образцу китайского шелка XVIII века из исторической коллекции Ораниенбаума: он расписан изображениями экзотических птиц, бабочек и цветов.

Реставрационные работы во дворце ведутся с 2009 года. За это время удалось отреставрировать десять залов памятника. В планах консервационно-реставрационные работы по оставшимся семи залам. Предполагаемый срок завершения работ – декабрь 2024 года. Реставрационные работы интерьеров финансирует ПАО «Газпром».