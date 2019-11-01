Сегодня день рождения министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Ее поздравляет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

— Уважаемая Вероника Игоревна! Поздравляю Вас с днем рождения! Забота о человеке, обеспечение прав граждан на жизнь и охрану здоровья выступают приоритетами общегосударственной и региональной социальной политики. Вашими усилиями отечественная медицинская отрасль, опираясь на богатое наследие и благородные традиции, адаптируется к современным реалиям, активно осваивает передовые технологии и принципы организации, открывает россиянам доступ к квалифицированной помощи. Желаю неиссякаемых сил, счастья и реализации созидательных планов!

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