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Кордон блю

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Телятина (эскалопы) 4 шт. по 80–100 г каждый
  • Ветчина вареная 2 ломтика
  • Сыр эмменталь или схожий 8 ломтиков
  • Яйца 4 шт.
  • Мука 2 ст. л.
  • Сухари 4 ст. л.
  • Растительное масло, соль, перец
  • Лимон 1/2 шт.
  • Сливочное масло 50 г
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