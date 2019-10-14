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Кордон блю
Журнал "Огонёк"
№40
от
14.10.2019
, стр. 43
Телятина (эскалопы) 4 шт. по 80–100 г каждый
Ветчина вареная 2 ломтика
Сыр эмменталь или схожий 8 ломтиков
Яйца 4 шт.
Мука 2 ст. л.
Сухари 4 ст. л.
Растительное масло, соль, перец
Лимон 1/2 шт.
Сливочное масло 50 г
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