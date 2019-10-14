Своих не хватает

Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект документа «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» (за № 01/02/10-19/00095493). В перечень попали самые разные профессии:

Агроинженер, агроном, агрохимик, акушерка, ведущий программы, ветеринарно-санитарный врач, ветеринарно-санитарный эксперт, ветеринарный врач, ветеринарный врач репродуктивной зоны, ветеринарный врач-гинеколог, ветеринарный врач-терапевт, воспитатель, врач здравпункта, врач клинической лабораторной диагностики, семейный врач, врач общей практики, врач по паллиативной помощи, врач приемного отделения, врач скорой медпомощи, врач станции (отделения) скорой медпомощи, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-бактериолог, врач — детский онколог, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, врач-невролог, врач-онколог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-психиатр, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый, врач-психиатр участковый, врач-психиатр-нарколог, врач-специалист, врач-статистик, врач-стоматолог, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-травматолог-ортопед, врач-фтизиатр, врач-фтизиатр участковый, врач-хирург, врач-эпизоотолог, газосварщик, гидромелиоратор, главный инженер проекта, главный металлург, директор по экономике, зоотехник, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по добыче нефти и газа, инженер по защите информации, инженер по качеству, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по метеорологии, инженер по надзору за строительством, инженер по наладке и испытаниям, инженер по организации управления производством, инженер по подготовке производства, инженер по сварке, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-электрик, корреспондент, мастер буровой, математик, медсестра, медсестра процедурной, медсестра участковая, медицинский лабораторный техник, механизатор, механик по буровым, горным работам, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации, монтажник технологических трубопроводов, монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, операционная медсестра, провизор, редактор, рентгенолаборант, рыбовод, сборщик изделий электронной техники, сборщик корпусов металлических судов, сварщик арматурных сеток и каркасов, слесарь по ремонту сельхозоборудования, слесарь по ремонту сельхозтехники, слесарь по ремонту сельхозмашин, слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь строительный, слесарь-сборщик летательных аппаратов, слесарь-судоремонтник, специалист по технологии машиностроения, станочник деревообрабатывающих станков, станочник широкого профиля, судокорпусник-ремонтник, техник по бурению, техник по наладке и испытаниям, техник-картограф, техник-технолог, технолог пищевой и перерабатывающей промышленности, технолог сельскохозяйственного производства, токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, тракторист-комбайнер, тракторист-машинист, тракторист-механизатор, трубопроводчик судовой, учитель, фармацевт, фельдшер, фельдшер скорой медпомощи, фельдшер-лаборант, фрезеровщик, шлифовщик, электрик участка, электромонтажник по кабельным сетям, электромонтажник по освещению и осветительным приборам, электромонтажник судовой, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электрослесарь строительный, энтомолог.

Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=95493