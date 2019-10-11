Трамп заявил, что переговоры США с Китаем «идут хорошо»

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем. Ожидается, что сегодня, 11 октября, господин Трамп примет в Белом доме вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ.

«Я думаю, все идет хорошо. У нас были очень, очень хорошие переговоры с Китаем»,— рассказал президент США журналистам, не предоставив других деталей (цитата по AFP).

С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин 5% введут 15 декабря. Bloomberg сообщал, что США рассматривают возможность заключения с КНР валютного соглашения.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».