СМИ: США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

Вашингтон рассматривает возможность заключить валютное соглашение с Пекином, которое уже было согласовано ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Стороны договорились об условиях перед тем, как были прерваны торговые переговоры между США и Китаем.

Если сторонам удастся заключить соглашение, Вашингтон и Пекин могут затем начать вести переговоры по таким ключевым вопросам, как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий, отмечает агентство.

Обсуждение соглашения началось в связи с приездом в Вашингтон китайской делегации переговорщиков во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ. Они должны возобновить с 10 октября переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Это будут первые встречи между высокопоставленными чиновниками США и Китая с июля.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин 5% введут 15 декабря.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».