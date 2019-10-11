Всероссийский масштаб

Русфонд.Регистр



С октября 2018 года почти 14 тыс. человек вступили в Национальный регистр доноров костного мозга (Национальный РДКМ). Это существенный вклад, учитывая, что всего в России сейчас зарегистрировано около 110 тыс. добровольцев. Чтобы стать потенциальным донором, можно просто сдать 4 мл крови в любой лаборатории «Инвитро» — очень легко, быстро и бесплатно. Но это очень важный и даже героический поступок. Ведь каждый доброволец может оказаться единственным шансом на спасение жизни тяжелобольного человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга.

В сентябре 2018 года был подписан договор о сотрудничестве между Русфондом и компанией «Инвитро», а уже 1 октября медицинские офисы «Инвитро» по всей России начали принимать добровольцев. По данным на конец сентября 2019 года, через «Инвитро» прошло 13 685 человек. Каждый год в России делают около 1,5 тыс. операций по пересадке костного мозга, а нуждается в трансплантации, по данным Минздрава РФ, больше 5 тыс. человек. Доноров не хватает.

Для многих больных не удается подобрать доноров ни в России, ни за рубежом. Вероятность, что генетически совместимый доброволец найдется,— 1 к 10 тыс. Поэтому чем обширнее регистр, тем больше возможностей спасти чью-то жизнь. По привлечению добровольцев в регистр через «Инвитро» лидируют Москва, Санкт-Петербург и Белгородская область.

Александр Островский, генеральный директор и основатель «Инвитро», считает, что путь человека в доноры должен быть максимально простым и коротким:

— Наша сеть состоит почти из 1500 медицинских офисов и охватывает большинство крупных городов России. То есть «Инвитро» способна стать всероссийским шлюзом по приему добровольцев. Это важная, но все же механическая сторона вопроса. Главное, что мы четко понимаем острую необходимость расширения Национального регистра доноров костного мозга. Это амбициозная и благородная задача, в решении которой наша компания готова активно участвовать.

Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ, отметила, что сотрудники лабораторий «Инвитро» подходят к делу неформально:

— Они не просто берут кровь у тех, кто уже принял решение стать донором, но и агитируют, информируют, привлекают добровольцев, рассказывают посетителям лабораторий о донорстве костного мозга и о том, для чего нужен регистр. Многие сотрудники «Инвитро» и сами уже стали потенциальными донорами.

Задача Национального РДКМ и Русфонда — информировать как можно больше людей о донорстве костного мозга и необходимости создания собственного регистра, который бы учитывал национальный и этнический состав населения страны. И благодаря «Инвитро» проект приобрел масштаб всероссийского. Спасибо руководству и всем сотрудникам «Инвитро» за огромную бескорыстную помощь.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда