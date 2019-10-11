Из свежей почты

Кирилл Романов, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 72 700 руб.

Внимание! Цена лечения 199 700 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 27 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, выписали его с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В развитии Кирюша отставал, в год ему поставили ДЦП. В три провели операцию на ногах, общий наркоз плохо сказался на состоянии сына — он перестал говорить. Лечение в местных больницах не помогало. Последние три года мы лечимся в Институте медтехнологий (ИМТ) в Чите. У Кирилла снизилась спастика, он сам ходит в туалет. Но одеться не может, говорит всего несколько слов. Помогите! Светлана Романова, Забайкальский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Нужно увеличить словарный запас мальчика и научить его новым навыкам».

Камила Гаджиева, 13 лет, редкая доброкачественная опухоль головного мозга — гамартома гипоталамуса, требуется обследование в госпитале Западного Чуо (Ниигата, Япония). 307 307 руб.

Внимание! Цена обследования 898 104 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 569 797 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 21 тыс. руб.

Дочку с детства мучили приступы немотивированного смеха, затем добавились приступы с потерей памяти. Оказалось, их причина — опухоль в головном мозге Камилы. В России мы не нашли хирургов, которые могли бы прооперировать дочку, поэтому обратились в японскую клинику. Оплатить операцию помог Русфонд. Приступы смеха прошли, но приступы с потерей памяти все еще случаются один-два раза в месяц. По назначению японских врачей дочка принимает лекарства. Сейчас пришло время пройти обследование и скорректировать лечение. Помогите, пожалуйста! Регина Гаджиева, Ставропольский край

Директор госпиталя Западного Чуо Учияма Сейджи (Ниигата, Япония): «Психоэмоциональное состояние девочки улучшилось, прошли приступы смеха. Сейчас необходимо обследовать Камилу, чтобы скорректировать ход лечения».

Лука Тыркба, 8 лет, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 236 тыс. руб.

Внимание! Цена обследования 548 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 12 тыс. руб.

Сын родился со спинномозговой грыжей, в первые же сутки врачи провели операцию по ее иссечению. Лука развивался с отставанием, у него нарастали проблемы с тазовыми органами. Лечение давало лишь небольшие результаты. Лука перенес еще несколько операций, пошел сам только в четыре года. Сын хорошо учится, и все же в школе ему нелегко, самая большая проблема — по урологии. Нам готовы помочь в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). В течение года Луку будет обследовать команда врачей, они разработают план лечения. Но с оплатой мне не справиться. Ханиза Тыркба, Краснодарский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «У Луки нарушения работы мочевого пузыря и кишечника, уже развились осложнения. Откладывать обследование нельзя».

Лиля Купряшкина, 4 года, врожденная нейтропения, требуется лекарство на 6 месяцев. 193 804 руб.

Внимание! Цена лекарства 212 804 руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 19 тыс. руб.

Врачи обнаружили, что у дочки критически снижены нейтрофилы, ответственные за борьбу с инфекциями. Из-за этого организм Лили беззащитен. Недавно мы побывали на консультации у Полины Степенски, специалиста по редким болезням. Ждем результатов обследования и надеемся, что доктор найдет причину болезни. Лиле жизненно необходимо принимать препарат, стимулирующий кроветворение. Его выдают бесплатно, но иногда возникают задержки. Прерывать лечение нельзя, это опасно для жизни Лили. Помогите нам купить лекарство, пока мы не начнем получать его снова! Анна Купряшкина, Мордовия

Врач отделения клинической иммунологии и ревматологии Российской детской клинической больницы Антон Тещенков (Москва): «Учитывая высокий риск развития жизнеугрожающих инфекций, девочке необходима постоянная терапия препаратом нейпоген».

Почта за неделю 04.10.2019—10.10.2019

Получено писем — 60

Принято в работу — 30

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 1