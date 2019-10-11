Capital Group покоптит

Capital Group Павла Те может застроить промзону в районе Коптево на севере Москвы. Ее структура приобрела 50% долей в компании, владеющей 3,2 га в Старокоптевском переулке. Часть будущего жилья может пойти под реновацию, не исключают эксперты.

Capital Group может застроить 3,2 га в Старокоптевском переулке, 7 на севере Москвы, следует из данных ЕГРЮЛ. В конце августа у правообладателя участка ООО ОМЗ сменились собственники: от Дениса Дубинского 99,9% долей компании перешли к ООО «Прадиум». Последнее в равных долях принадлежит ООО «Ганимед консалт» и Олегу Солнышкину. «Ганимед консалт» — компания Германа Те, он сын совладельца Capital Group Павла Те. Совладельцем 0,01% ОМЗ стал экс-гендиректор ФГБУ «Канал имени Москвы» Андрей Дубинский.

Олега Солнышкина газета «Ведомости» связывала с крупнейшим акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым: они оба работали в «Росбилдинге» и группе «Платформа». В группе ПИК опровергли участие в проекте в Старокоптевском переулке. В Capital Group не стали комментировать приобретение.

Capital Group существует с 1993 года и специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Москве. В ее портфеле 7,8 млн кв. м. Основной акционер — Павел Те, который был в числе создателей компании, как Эдуард Берман и Владислав Доронин.

Участок ОМЗ расположен в промзоне у станции МЦК «Коптево». Это район со сложившейся застройкой и развитой инфраструктурой, недалеко от промзоны находятся усадьба Михалково и Тимирязевский парк. Как ранее сообщали “Ъ” и «Ведомости», территорию возле усадьбы планируют застраивать петербургский девелопер Sun Development и созданная Аркадием Ротенбергом «РГ-девелопмент». Возможность реализовать проект возле Михалково была и у Capital Group: в 2018 году градостроительно-земельная комиссия рассматривала вопрос о том, чтобы связанные с Павлом Те компании передали городу 0,36 га из 0,72 га на Михалковской улице в качестве стартовой площадки для программы реновации. Связан с усадьбой был и Олег Солнышкин: его полный тезка был гендиректором расположенной на территории усадьбы тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева.

Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая подсчитывает, что с учетом максимально разрешенной площади в Старокоптевском переулке можно построить около 80 тыс. кв. м жилья, из которых продаваемая площадь составит 55 тыс. кв. м. Если Capital Group будет строить проект комфорткласса, то инвестору понадобится вложить в жилой комплекс около 3,5 млрд руб. Средняя стартовая стоимость составит около 165 тыс. руб. за 1 кв. м, а по итогам всего периода реализации средняя стоимость квадратного метра жилья достигнет 190 тыс. руб., подсчитывает госпожа Литинецкая. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает возможную выручку девелоперов в 11–13 млрд руб.

Возможно, что часть проекта застройщику придется отдать под реновацию. В районе Коптево предполагается снести 123 дома, два из них расположены в Старокоптевском переулке. Capital Group уже участвует в программе реновации, поэтому на новом участке действительно может появиться жилье под расселение, подтверждает Мария Литинецкая.

Capital Group — один из крупнейших партнеров мэрии в программе реновации: девелопер и его структуры готовы были передать мэрии Москвы площади на Амурской улице на востоке Москвы, на Институтской улице на юго-востоке, на улице Бочкова на севере. Партнерами холдинга в этих проектах выступают группа ПИК и «Кортрос» Виктора Вексельберга.

Елизавета Макарова