Тонкосуконная фабрика не примет гостей

На территории бывшей тонкосуконной фабрики в границах усадьбы Михалково на севере Москвы петербургская Sun Development построит апартаменты. Ранее предполагалось, что там появится отель на 240 номеров. Эксперты поддерживают смену формата, однако отмечают сложность в планировании апартаментов поблизости от промзон и железнодорожного депо.

На месте бывшей тонкосуконной фабрики на Михалковской улице в Головинском районе на севере Москвы вместо ранее заявленной гостиницы на 240 номеров появятся апартаменты. Как рассказал собеседник “Ъ” на рынке недвижимости, девелопером проекта стал петербургский застройщик Sun Development. Предполагается, что общая площадь комплекса апартаментов составит около 20 тыс. кв. м.

Тонкосуконная фабрика — проект со сложной историей. В 2012–2015 годах территорию пыталась застраивать Red Development бизнесмена Алексея Ковальчука: компания хотела реализовать комплекс апартаментов Loft Park площадью 90 тыс. кв. м. Но затем девелопер обанкротился. В 2017 году имущество фабрики почти за 3 млрд руб. купила структура НПФ «Благосостояние» — ООО МТФПА, сообщали «Ведомости». Планировалось, что МТФПА будет строить на территории фабрики жилье, а ООО «Михалковская» — гостиницу на 240 номеров.

По данным ЕГРЮЛ, в ООО «Михалковская», участок которого и приобрел Sun Development, владельцы 35,6% не указаны, 64,4% долей принадлежат пяти физическим лицам. Среди них, например, Сергей Кулинич, который также значился учредителем клуба Jagger и баров Blacksmith в Москве (потом его сменил племянник замглавы ГБУ «Ритуал» Егор Мазараки). Sun Development была создана в 2014 году и принадлежит бывшему вице-президенту группы «Эталон» Кириллу Вязовскому. Девелопер уже реализовал по одному жилому комплексу в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение построить на территории фабрики апартаменты, а не гостиницу, логично, считает управляющий директор «Метриум Премиум»/CBRE Илья Менжунов. Для гостиничного бизнеса стоит выбирать участки рядом с метро либо же в самом центре города, а в случае с фабрикой до ближайшей станции метро «Водный стадион» придется идти почти два километра, а до станции МЦК «Коптево» — около километра, обращает внимание господин Менжунов.

Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева подсчитала, что в проект потребуется вложить 1,5–2 млрд руб. Она тоже считает, что апартаменты, в отличие от гостиницы, будут пользоваться спросом: участок расположен в южной части Головинского района, это быстро развивающийся жилой кластер, где уже есть такие крупные многофункциональные комплексы бизнес-класса, как «Маяковский», «Невский» и «Водный». Кроме того, апартаменты будут располагаться в границах усадьбы Михалково с собственным выходом к набережной Головинских прудов. Сейчас, по данным Colliers International, вблизи усадьбы ежемесячно реализуется в среднем 10–15 лотов жилья бизнес-класса.

В CBRE видят и негативные стороны проекта: рядом с будущим комплексом расположены промзоны и железнодорожное депо. Поэтому застройщику надо построить объект таким образом, чтобы большая часть окон выходила на парк, а не в другую сторону, говорит Илья Менжунов. По оценке «Метриум», стартовая цена апартаментов составит в среднем 140–145 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки и 155–160 тыс. руб. за 1 кв. м с отделкой. Это меньше, чем у рядом расположенных комплексов: например, соседний апарт-комплекс Park Plaza продается по 234 тыс. руб. за 1 кв. м. Предполагалось, что часть жилья возле усадьбы Михалково передадут городу в рамках программы реновации, но после изменения проекта вряд ли это произойдет, полагает Илья Менжунов, так как апартаменты имеют статус нежилых помещений.

Елизавета Макарова