Кошки-мышки с банками

«Позитивный» опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры. Причем, в отличие от операторов связи, кредитные организации предпочитают дарить «подарки» незаметно.

Например, одна моя подруга недавно оформила кредитку Тинькофф-банка, при подписании документов от страховки она отказалась. Но через неделю получила от банка пуш-сообщение о подключенной услуге страхования. Как выяснилось, несмотря на ее явное нежелание, банк ей подключил страховку принудительно. Правда, бесплатно на 90 дней. Но, как пояснили в дальнейшем в колл-центре банка, если в течение 90 дней страховку не отключить, то она автоматически станет платной.

При этом информация о страховке приходит в виде пуш-сообщения, которые не сохраняются и на заблокированном экране телефона видны частично, их легко не заметить. Например, после рассказа я полезла в свой мобильный банк и также обнаружила подключенную страховку, причем по заблокированной кредитке. Может быть, пуш-сообщение и было, однако я его явно не заметила.

Обладателям зарплатных дебетовых карт тоже не стоит расслабляться. Например, моя другая знакомая собственноручно отключила в мобильном банке ВТБ платную услугу получения СМС, однако недавно обнаружила, что они вновь подключены. Как следует из письменного ответа банка, услугу СМС ей банк подключил бонусом бесплатно на 45 дней.

Сами банкиры предсказуемо уверяют, что «ничего никому не навязывают». Например, в Тинькофф-банке заверили, что, если клиент отказывается от страховки, представитель банка может предложить воспользоваться услугой бесплатно в течение нескольких месяцев, а клиент может оказаться. В ВТБ пообещали, что будут автоматически продлять бонусный период каждые 45 дней и списания комиссии за СМС не будет. Однако вериться в это с трудом.

Остается надеяться, что наивных клиентов банков своевременно вытащит из мышеловки ЦБ. Там “Ъ” сообщили, что вне зависимости от льготного периода банк обязан получить у клиента согласие на подключение платной услуги, проинформировать об условиях ее использования, в том числе по окончании льготного периода. В ЦБ негативно оценивают практику подключения допуслуг, отказ от которых требует от клиента каких-либо действий, и обещают ее пресекать.

Однако пока позиция ЦБ — лишь слова и обещания, а клиентам банка остается самим отлеживать «бесплатные» услуги, чтоб не попасть в хитрую банковскую мышеловку.