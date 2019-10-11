Трудности переезда

Переговоры с инвесторами по строительству части единого кампуса СПбГУ в Пушкинском районе уже ведутся, заявил вчера, 10 октября, на круглом столе проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский. Однако компании называть он отказался, сославшись на то, что переговоры пока носят конфиденциальный характер. В планах по строительству кампуса доля инвесторов составляет 26 млрд рублей. Еще 19 млрд рублей, предполагается, придут из федерального бюджета. Многие противники переезда ссылаются на то, что СПбГУ неоднократно начинал масштабные проекты, в том числе по реставрации зданий, однако ни один из них не был завершен. В частности, речь идет о здании Первого Кадетского корпуса на Васильевском острове, которое раньше занимала Академия тыла и транспорта: его передали СПбГУ еще в 2011 году, но работы не закончены до сих пор.

По заявлениям первых лиц университета, а также городских чиновников, на территории кампуса будут расположены научно-технический медкомплекс (75 тыс. кв. м), общежития на 250 тыс. человек (395 тыс. кв. м), конгресс-центр (30 тыс. кв. м), спортивные объекты (37 тыс. кв. м), учебные и учебно-лабораторные корпуса (482 тыс. кв. м). Кроме того, рядом с кампусом будет построена «технологическая долина» (не менее 150 га, согласно ТЗ), в которой разместятся технопарк, опытные производства, испытательные и образовательные центры и прочие объекты. Ряд инвесторов для выполнения работ уже определен и с ними ведутся переговоры, заявил проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский.

Для удобства учащихся и персонала будет развиваться транспортная инфраструктура Пушкинского района города, заявил начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Вячеслав Петров. По его словам, речь идет о трамвайной линии от Купчино до Славянки, а также о скоростной автодороге Москва — Санкт-Петербург и путепроводе на ее пересечении с Ям-Ижорским шоссе, железнодорожной магистрали и Тярлевском путепроводе. По предварительным данным, на это потребуется около 10,5 млрд рублей.

Переезд планируется плавным, как и строительство (проектная документация будет разрабатываться в течение 2020 и 2021 годов), заявила на круглом столе первый проректор СПбГУ Елена Чернова. «Вопрос о том, кто, когда и куда будет переезжать, рассмотрят по мере возникновения потребности. Не исключаю того, что восточники (Восточный факультет) и филологи в ближайшие десять-пятнадцать лет вообще никуда не переедут. Останутся они в историческом центре навсегда или поедут, по мере необходимости, в кампус, я не готова ответить»,— сказала госпожа Чернова.

Открытое письмо против переезда написал заместитель заведующего кафедрой языкознания СПбГУ Алексей Андронов. Под ним уже подписались более 1300 человек. Основной претензией было отсутствие извещений о собраниях, касающихся переезда,— они были закрытыми. «Необходимость переезда, а также выбранный для нового кампуса участок в Пушкинском районе обсуждению уже не подлежат»,— рассказал господин Андронов. Руководство университета только собирает предложения по улучшению кампуса (их поступило около 200).

«Думаю, невозможность проведения определенных научных работ в черте города не касается гуманитарных исследований. Если неудобно точным или естественным наукам, то они могут располагаться на других территориях. Те фрагменты университета, которые вросли в городскую среду, должны оставаться на своем месте»,— заявил заместитель заведующего кафедры языкознания. Его самого на круглый стол не приглашали. Он узнал о его проведении от “Ъ”.

Противники переезда также отмечают, что возможность обучения в исторических зданиях — «колоссальное преимущество СПбГУ». «Далеко не каждый университет может похвастаться таким ценным наследством. Получить его и пустить на ветер было бы безумием»,— говорится в открытом письме.

Одно из обоснований создания единого кампуса — большие затраты на содержание исторических зданий. Тем не менее, университет не планирует отказываться от них после переезда. «Когда мы говорим о сохранении исторических зданий, мы говорим о тех, в которых расположены факультеты и институты. Как они будут использоваться, решат универсанты. Возможно, это будет музейное пространство. В университете около трех миллионов предметов, которые министр культуры России Владимир Мединский отнес в число музейной коллекции»,— отметила Елена Чернова.

Автор открытого письма Алексей Андронов считает, что делать музей из того, что функционирует, не следует. «Работают факультеты в исторических зданиях, и могли мы делать это дальше. Они в том числе связаны с рядом научных организаций, которые функционируют в центре города»,— пояснил “Ъ” господин Андронов.

Олег Дилимбетов, Марина Царева