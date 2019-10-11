Залог успешного банкротства

Транскапиталбанк инициировал процедуру банкротства ЗАО «Нефте­газовый промышленно-строительный холдинг «Металлостройконструкция»», аффилированного с депутатом заксобрания Нижегородской области Вадимом Жуком. Арбитражное разбирательство началось из-за непогашенных кредитов на полмиллиарда рублей, выданных компании в 2014 году. Спорную сумму банк также взыскивает в гражданских судах с остальных компаний и родственников господина Жука как поручителей сделки. ­Стороны готовы заключить мировое соглашение на условиях погашения кредита за счет активов депутата, к которому поданы иски от других банков-кредиторов.



В арбитражном суде Нижегородской области началось рассмотрение иска Транскапиталбанка о признании банкротом ЗАО «Нефтегазовый промышленно-строительный холдинг (НПСК) "Металлостройконструкция"», аффилированного с депутатом регионального парламента Вадимом Жуком. Как рассказал “Ъ-приволжье” представитель истца Илья Грязнов, в мае-июне 2014 года банк открыл холдингу господина ­Жука две кредитные линии на 500 млн руб. для пополнения оборотных средств предприятия, занимающегося производством нефтегазового ­оборудования и металлоконструкций. Поручителями сделки выступили аффилированные с депутатом АО «Анкор», АО НПСК «Нефтехиммаш», производственно-строительные фирмы «Автотехстрой», «Техкомплектстрой» и «Промспецстрой», торговый дом, а также застройщики «Жилстроймонтаж» и «Жилстройсервис». Кроме юрлиц за возврат кредитов поручились сам Вадим Жук, его брат Валерий и супруга Ирина. ­Однако заем не был погашен. Транскапиталбанк насчитал заемщику проценты и пени на 55 млн руб. и подал требования о взыскании средств к 14 ответчикам в Нижегородский районный суд, а через несколько дней инициировал процедуру банкротства в арбитражном суде.

Сейчас в залоге у банка комплекс НПСК «Металлостройконструкция» на ул. Вторчермета в Нижнем Новгороде с цехом и станками для производства нефтехимического оборудования, станций термического уничтожения отходов и насосных станций вместе с частью продукции. По договору поручительства имущество могут изъять и у других коммерческих структур господина Жука. Отметим, в случае банкротства холдинга банк планирует включиться в реестр именно как залоговый кредитор, однако готов пойти на уступки. ­Дело в том, что в обоих судах ответчики попросили отложить разбирательство, поскольку обсуждают условия мирового соглашения с Транскапиталбанком, сообщила представитель ответчика Светлана Гуляева. ­Однако если дело все же дойдет до процедуры банкротства, имущества «Металлостройконструкции» и поручителей хватит для погашения долгов, полагают обе стороны.

Как рассказали “Ъ-приволжье” представители Транскапиталбанка, они лишь недавно получили документы ответчика, и говорить о возможности мирового соглашения преждевременно. Среди вариантов мирного урегулирования спора рассматривается реализация залогов, в том числе продукции холдинга, в пользу банка. Другим способом расчета рассматриваются активы поручителей. В любом случае вопрос о мировом соглашении будут рассматривать экономическая, юридическая и залоговая службы банка, а окончательно решение примет кредитный комитет — коллегиальный орган кредитной организации. Все процедуры займут не меньше месяца, говорят юристы Транскапиталбанка. ­Поэтому гражданский и арбитражный суды пока отложили рассмотрение дел и продолжат разбирательство с долгами в ноябре.

Добавим, в Нижегородском райсуде также рассматривался иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к десятку аффилированных с господином Жуком компаний по кредитным договорам с Международным банком Санкт-Петербурга, лишившимся лицензии в октябре 2018 года. Сумма исковых требований в деле не указана, иск был оставлен без рассмотрения из-за неявки сторон. Сам господин Жук в июле удачно избежал уголовного процесса о неправомерном привлечении 93 млн руб. средств дольщиков в строительство дома на улице Тверской в Нижнем Новгороде. Напомним, в 2017 году депутату заксобрания от «Единой России» инкриминировали неправомочное заключение договоров долевого участия с гражданами, так как его АО ПСФ «Автотехстрой» не получило разрешения властей. В 2018 году застройщик оспаривал отказ регионального минстроя ввести здание в эксплуатацию и проиграл суд, однако в 2019 году добился судебной регистрации строения, которое власти считали самовольной постройкой. Начав уголовное разбирательство, Нижегородский райсуд летом вернул дело в отношении депутата Жука прокурору из-за выявленных нарушений со стороны следствия.

Роман Рыскаль