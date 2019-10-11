Полковник установил цену покровительству

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, начальнику отдела «М» региональной спецслужбы Павлу Чермашенцеву, их коллеге из центрального аппарата ФСБ Александру Переточкину, а также двум бизнесменам. Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега и предприниматели — в посредничестве при совершении этого преступления. Согласно материалам дела, чекисты брали деньги за покровительство фирме, которого они не оказывали. Сергей Гудованый также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В итоге подсудимые получили от 4 до 20 лет колонии.

Самое серьезное наказание получил экс-заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый. Он был признан виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) и получил 20 лет колонии строгого режима и 90,5 млн руб. штрафа. Бывший начальник областного отдела «М» спецслужбы Павел Чермашенцев также обвинялся в мошенничестве и был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Их коллега из центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин за посредничество в мошенничестве (ст. 33 и ст. 159 УК РФ) осужден на десять лет колонии строгого режима и оштрафован на 60 млн руб. В этом же преступлении были признаны виновными саратовские предприниматели Алексей Пашкевич и Сергей Булатов, которые соответственно осуждены на семь и пять лет колонии общего режима, а также оштрафованы на 700 тыс. и 500 тыс. руб.

Кроме того, силовики были лишены судом званий и наград. При этом суд снял арест с единственного места жительства Сергея Гудованого в Саратове, денег в размере 460 тыс. руб. и другого имущества, в том числе автомобиля. До вынесения приговора только Сергей Гудованый находился в СИЗО, остальные обвиняемые по делу отбывали домашний арест, так как ранее согласились сотрудничать со следствием. После вынесения приговора приставы заключили осужденных под стражу.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля прошлого года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). Деньги передавались за покровительство, которое на самом деле не оказывалось. В частности, как указывается в материалах дела, незаконное вознаграждение силовики получали «за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области». Общая сумма полученных от ООО «Межотраслевое объединение ТНП» средств превысила 100 млн руб.

Впоследствии при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы — пистолеты, патроны к ним и гранаты. Офицер утверждал, что из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, а остальные он получил от одного из посредников. В качестве них выступали коллега силовика Александр Переточкин и бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. Часть незаконной суммы Сергей Гудованый получил в самарском ресторане «Три оленя».

Самарских полковников ФСБ также подозревали в связях с ОПГ «Законовские» — преступной группировкой, которая была создана в 1990-е годы и контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. Но подтверждения этому сыщики не нашли.

В прениях представитель гособвинения просил суд отправить Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для Александра Переточкина прокуратура добивалась десяти лет колонии строгого режима. Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживал шесть с половиной лет колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа. Кроме того, прокуратура просила лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина — орденов Мужества.

Сергей Гудованый признавал вину в одном эпизоде инкриминируемого ему мошенничества. В получении денег через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, адвоката Сергея Гудованого, силовик не виноват.

Защита Сергея Гудованого считает приговор жестким и намерена обжаловать его. «Я был бы готов не подавать апелляцию, если бы моего подзащитного осудили за один эпизод преступления, вину в совершении которого он признавал. Человека совершенно немотивированно признали виновным в хранении оружия и получении денег. Дело в том, что патроны, найденные у Сергея Гудованого и фигурирующие в деле, были заменены на другие. Также прокуратура изменила статьи обвинения в части места и времени получения им денег, и я считаю, что доказательств вины Сергея Гудованого в совершении этого преступления нет»,— рассказал журналистам Андрей Карномазов.

Георгий Портнов, Самара