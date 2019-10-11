Военный самолет парализовал Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово (Свердловская область) утром в четверг экстренно приземлялся военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. Он приземлился на «брюхо» и загорелся. В течение шести часов аэропорт не принимал и не отправлял самолеты — всего было задержано 40 самолетов и отменено три рейса. По предварительной версии Центрального военного округа (ЦВО), причиной аварийной посадки стала неполадка механизма выхода шасси.



В 11:20 по местному времени в аэропорту Кольцово экстренно сел на «брюхо» и загорелся военный самолет Ан-12. По свидетельству очевидцев, самолет плавно проехал по полосе, затем к нему сразу подъехали три-четыре пожарные машины, а потом автомобили скорой помощи и служб аэропорта. Самолет приподняли краном и выпустили его шасси. Затем грузовик отбуксовал воздушное судно.

В Кольцово сразу были прекращены взлетно-посадочные операции. В течение шести часов экстренные службы совершали необходимые процессуальные действия, а затем буксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы. В 17:45 аэропорт Кольцово возобновил работу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три отменены. Согласно онлайн-табло Кольцово, задержаны рейсы в Новосибирск, Москву, Надым, Ташкент, Ереван, Тюмень, Сочи, Уфу и другие города. Самолеты, которые летели в Екатеринбург, отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В частности, в Челябинске приземлился самолет с игроками молодежной сборной Польши, которая 11 октября должна играть со сборной России отборочный матч чемпионата Европы 2021 года в Екатеринбурге. Некоторые пассажиры отправились в Екатеринбург на междугородних автобусах, некоторые ждали вылета в Екатеринбург прямо в самолете. Из-за инцидента был отменен концерт группы Smokie, который должен был состояться вечером: группа не смогла вовремя вылететь в Екатеринбург.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, самолет военно-транспортной авиации совершал плановый полет из Челябинской области. «Причины происшествия установит специальная комиссия ЦВО. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси»,— отметили в ЦВО.

На борту самолета находились 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров), сообщал «Телеграм»-канал Baza. Самолет «Госавиации» летел с челябинского аэродрома Шагол. Точно известно, что экипаж не сообщал о внештатных ситуациях, зато диспетчеры Кольцово увидели, как Ан-12 идет на посадку без выпущенных шасси. По сведениям “Ъ-Урал”, сейчас проверяют одну из основных версий, что летчики по какой-то причине сами забыли выпустить шасси.

Мария Арабей, Татьяна Дрогаева, Игорь Лесовских