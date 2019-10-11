Попкорн добавят в онлайн

Принадлежащий Rambler Group сервис «Рамблер-Касса» добавил возможность приобрести вместе с кинобилетом напитки и еду. Такой сервис уже предлагает и другая крупнейшая киносеть «Каро». До сих пор рост продаж билетов в онлайне сокращал выручку кинобаров, а дистанционная продажа еды и напитков позволит восстановить показатели, надеются участники рынка.

О запуске дистанционной продажи еды и напитков из кинобаров через «Рамблер-Кассу» “Ъ” рассказали в Rambler Group и сети кинотеатров «Кино Okko». Вместе с билетом в кино пользователи смогут приобрести чипсы, безалкогольные напитки, сладости и снеки и получить их в кинотеатре. В проекте участвуют 27 кинотеатров сетей «Кино Okko», «Монитор» и «5 звезд». До конца 2019 года число кинотеатров, подключенных к сервису, вырастет до 120, рассчитывают в Rambler Group.

В августе Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку, по итогам которой госбанк получил 46,5% в группе. По данным “Ъ”, Сбербанк намеревался вложить в капитал Rambler Group около 11 млрд руб. В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, «Рамблер-Касса», интернет-порталы медиагруппы и кинотеатр «Художественный». Сеть «Кино Okko» Александра Мамута в сделку не вошла.

Сейчас дистанционно приобретается в среднем 25–30% кинобилетов, говорит гендиректор «Рамблер-Кассы» Андрей Полончук. Компания рассчитывает, что в среднесрочной перспективе доля онлайн-продаж еды и напитков в структуре выручки в категории кинотеатров может достичь 10%.

Rambler Group не впервые экспериментирует с онлайн-продажами билетов. В сентябре 2019 года группа прекратила начатые весной продажи месячных абонементов в кинотеатры «Кино Okko». Они позволяли смотреть один фильм в день, давали подписку на раздел «Мировое кино» в онлайн-кинотеатре Okko, а также скидку в 10% в кинобаре.

Сеть кинотеатров «Каро» запустила продажу еды и напитков в онлайне еще четыре года назад, сообщили в ее пресс-службе. «Сейчас мы продаем продукцию кинобара на официальном сайте и на ресурсах агрегаторов, в прошлом году был реализован спецпроект с "Яндексом", когда аудитории также предлагалась продукция кинобара со скидкой»,— добавила представитель «Каро», не уточнив долю продаж еды и напитков в онлайне.

Кинобар обычно дополнительно приносит 30–50% к выручке от продаж билетов, оценивает гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин. С распространением онлайн-продаж билетов зрители стали реже покупать в барах перед сеансом, а появление дистанционной продажи еды и напитков должно «восстановить прежние показатели», отмечает он.

Для зрителя важны цена, репертуар и удобство, а способ покупки попкорна для них — «вопрос десятой важности», уверен аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. «Если есть возможность, то онлайн-продажи можно, конечно, внедрять, тем более что за рубежом такое тоже практикуется. Только не надо надеяться на какой-либо прорыв»,— рассуждает он. Переход продаж еды и напитков в онлайн будет привлекателен для зрителей, особенно если кинотеатры предложат скидку, полагает заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Думаю, на первых порах многие игроки могут пойти на такое с целью повышения продаж. Но в долгосрочной перспективе демпинг может привести к негативным последствиям для кинотеатров, поскольку зрители привыкнут к ценам с дисконтом»,— отмечает он.

Еще одним способом нарастить выручку от кинобаров может стать запрет для зрителей проносить еду в залы. Как сообщал ранее “Ъ”, с такой инициативой в начале августа выступил Минкульт. По оценке участников рынка, эта мера может повысить доходы от бара на 10%.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева