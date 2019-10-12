В свободном падении

25 лет назад произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. Только за один день, 11 октября 1994 года, курс американской валюты вырос на 27,8%. Это событие получило название «черный вторник»,— по тому дню недели, в который оно и произошло.
Что произошло: в конце августа 1992 года официальный курс национальной валюты резко упал. И. о. председателя Банка России Виктор Геращенко объяснил это превышением спроса над предложением валюты. 22 сентября курс доллара по отношению к рублю вновь резко вырос. За несколько дней до этого президент РФ Борис Ельцин подписал указ о переходе к новым регулируемым ценам на отдельные виды энергоресурсов: нефтепродукты, уголь, тепловую и электрическую энергию. Среди других причин падения рубля назывались сокращение экспортных поступлений и спад промышленного производства.
Что делали власти: падению курса рубля предшествовали денежная реформа 1991 года и распад СССР, и, по существу, в течение всего 1992 года только появляющийся рынок нащупывал равновесное соотношение рубля и доллара при очень быстро меняющейся внешнеторговой конъюнктуре. События на валютном рынке августа—октября 1992 года, судя по всему, отражали ожидания очень небольшой банковской прослойки от крупнейших экспортных контрактов на поставку за пределы России нефти и цветных металлов, в первую очередь алюминия. Кроме биржевой составляющей у обвалов осени 1992 года были и другие — так, в теневом секторе, тесно связанном с создающимся валютным рынком, советские рубли перемещались из стран бывшего СССР в Россию, где еще имели хождение (старые купюры образца 1961 года номиналом 50 руб. и 100 руб. изымались из оборота). В России свободный курс рубля был введен с 1 июля, сразу после этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 коп. до 125 руб.,— дальнейшие девальвации были неизбежны.
Что произошло: осенью 1993 года курс рубля вновь резко упал по отношению к доллару, возник ажиотажный спрос на валюту. Среди основных причин называлась политическая нестабильность в стране. Накануне, 21 сентября, президент РФ Борис Ельцин подписал указ о конституционной реформе, по которому Съезд народных депутатов и Верховный совет прекращали свою деятельность.
Что делали власти: главным средством борьбы с падением курса были действия Банка России, часто лихорадочные и непоследовательные. ЦБ тогда не мог определить свою основную задачу, и меры по ограничению инфляции перемежались с мерами по удержанию курса и прямо противоположными по смыслу мерами по «поддержке промышленности» — по сути, малоконтролируемой эмиссии рубля. К тому же с 26 июля по 31 декабря 1993 года в стране провели денежную реформу, которая была призвана укрепить российскую валюту, а также обменять оставшиеся в обращении денежные знаки на купюры нового образца. Инфляция снизилась с 26% в августе до 12,5% в декабре в основном в результате предыдущих принятых ЦБ мер, в целом к началу 1994 года можно было говорить и о первой фазе как политической, так и денежной стабилизации.
Что произошло: предпосылками для «черного вторника» назывались общий экономический спад, уменьшение объемов ВВП и гиперинфляция. 11 октября на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) произошел обвал рубля. На рынке началась паника, ММВБ на два дня приостановила работу. Цены в магазинах на отдельные товары выросли вдвое, сигареты, алкоголь и шоколад подорожали на 75%. Особенностью обвала российской валюты стала его кратковременность: уже к концу недели, 14 октября, курс вернулся практически на прежний уровень — 2994 руб./$.
Что делали власти: после «черного вторника» государство приняло меры по ограничению обращения в России наличной иностранной валюты и повысило контроль над операциями с безналичными средствами — и до этого потрясающие финансовую систему денежные аферы, в том числе знаменитые «чеченские авизо», сводили на нет меры ЦБ по стабилизации. Кризис 1994 года стоил постов главе Центробанка Виктору Геращенко и и. о. министра финансов Сергею Дубинину. Одной из жертв кризиса стала банковская система: небольшие кредитные организации оказались разорены из-за резких скачков курса валют, а Центробанк не смог оказать поддержки банковскому сектору, занимаясь в основном покрытием дефицита бюджета. Новая политика ЦБ была более последовательной и постепенно уходила от идеи «поддержки промышленности», во многом ставшей причиной валютных кризисов 1990-х.
Что произошло: к концу первой декады сентября 1998 года курс рубля упал более чем втрое, затем последовало кратковременное укрепление. Однако до конца года было зафиксировано еще несколько скачков, а ослабление российской валюты продолжалось еще на протяжении четырех лет после дефолта. Кризис 1998 года был первым в истории России кризисом, распространившимся частично и на мировую экономику: он наложился на так называемый азиатский грипп и затормозил рост по крайней мере в европейской экономике.
Что делали власти: накануне падения курса рубля, 17 августа 1998 года, правительство РФ объявило о введении «мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостановилось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Также прекратилась купля-продажа государственных краткосрочных облигаций, бывшая главным механизмом, запустившим валютный кризис, и Центробанк объявил политику «плавания рубля в валютном коридоре» — на тот момент это казалось повторением европейского опыта. В течение месяца после объявления дефолта в отставку ушли правительство Сергея Кириенко и глава ЦБ Сергей Дубинин. Действия ЦБ и Минфина позже были признаны экспертами ошибочными: дефолт по госдолгу с одновременной резкой девальвацией рубля шел вразрез с мировой практикой, резко осуждался пострадавшими иностранными экспертами и сильно испортил репутацию России на мировых рынках.
Что произошло: мировой финансовый кризис 2008–2009 годов затронул и Россию, в которой произошло сокращение темпов роста экономики: в стране начался отток вкладов в банках, компании стали увольнять работников, а цены на нефть — падать. В течение двух лет курс рубля неоднократно падал. 19 февраля 2009 года был достигнут пик: 36,4 руб./$. Хотя еще в конце 2007 года курс держался на отметке 24,5 руб. Среди причин падения назывались проблемы в финансовом секторе США (ипотечный кризис), а также снижение цен на нефть.
Что делали власти: с августа 2008 до июля 2009 года Центробанк провел масштабные валютные интервенции, потратив на сдерживание девальвации почти $200 млрд. Политика «плавания в коридоре», неоднократно модифицировавшаяся, показала свою исчерпанность, высокие объемы «сгоревших резервов» вызывали критику ЦБ. После кризиса 2009 года ЦБ объявил, что будущей политикой регулятора, к которой будут переходить постепенно, станет режим инфляционного таргетирования при свободном плавании рубля.
Что произошло: в марте 2014 года на фоне событий на Украине курс доллара впервые после кризиса 2008–2009 годов превысил 36 руб. Рост сопровождался периодическим снижением, а резкое падение пришлось на середину декабря 2014 года и растянулось на несколько дней. Внутренние проблемы в экономике страны переплелись с внешними — санкциями Запада, низкими ценами на нефть и даже с укреплением доллара, которое привело к оттоку капитала с развивающихся рынков, в том числе из России, в пользу развитых. Кризис продолжился и в 2015 году: российская валюта попеременно укреплялась, а затем снова падала, достигнув пика в декабре — более 72 руб./$.
Что делали власти: Пытаясь остановить падение рубля, Центробанк с 16 декабря 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых. Как пояснил регулятор, решение было «обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски». Одновременно ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной объявил о досрочном (видимо, с опережением на полгода-год) переходе к режиму инфляционного таргетирования, целью Банка России были объявлены снижение инфляции до постоянного уровня 4% годовых и невмешательство в курсообразование на валютном рынке. Де-факто цели ЦБ достиг в 2018–2019 годах, одновременное с этим изменение бюджетной политики (бюджетное правило) сделало курс рубля значительно менее зависимым от цены экспортируемой Россией нефти, чем за все предыдущие периоды. Дальнейшие риски для рубля, в том числе обвалы нефти и усиление санкций со стороны США и ЕС, на российскую валюту влияли уже существенно меньше, чем это происходило бы в любой момент с 1991 года.