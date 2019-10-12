В свободном падении

Что произошло: в конце августа 1992 года официальный курс национальной валюты резко упал. И. о. председателя Банка России Виктор Геращенко объяснил это превышением спроса над предложением валюты. 22 сентября курс доллара по отношению к рублю вновь резко вырос. За несколько дней до этого президент РФ Борис Ельцин подписал указ о переходе к новым регулируемым ценам на отдельные виды энергоресурсов: нефтепродукты, уголь, тепловую и электрическую энергию. Среди других причин падения рубля назывались сокращение экспортных поступлений и спад промышленного производства.

Что делали власти: падению курса рубля предшествовали денежная реформа 1991 года и распад СССР, и, по существу, в течение всего 1992 года только появляющийся рынок нащупывал равновесное соотношение рубля и доллара при очень быстро меняющейся внешнеторговой конъюнктуре. События на валютном рынке августа—октября 1992 года, судя по всему, отражали ожидания очень небольшой банковской прослойки от крупнейших экспортных контрактов на поставку за пределы России нефти и цветных металлов, в первую очередь алюминия. Кроме биржевой составляющей у обвалов осени 1992 года были и другие — так, в теневом секторе, тесно связанном с создающимся валютным рынком, советские рубли перемещались из стран бывшего СССР в Россию, где еще имели хождение (старые купюры образца 1961 года номиналом 50 руб. и 100 руб. изымались из оборота). В России свободный курс рубля был введен с 1 июля, сразу после этого Банк России уравнял официальный курс доллара США с биржевым, повысив его с 56 коп. до 125 руб.,— дальнейшие девальвации были неизбежны.