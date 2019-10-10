Приморский торговый порт обжалует решение суда по штрафу на 215 млн рублей

ООО «Приморский торговый порт» намерено обжаловать определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лишь частично отменившего решение УФАС о наложении на предприятие штрафа в размере 215 млн рублей за ограничение конкуренции на рынке буксирных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ПТП.

Ранее суд признал незаконным и подлежащим отмене постановление Ленинградского УФАС по Ленинградской области о части штрафа в размере 184,9 млн руб. При этом компания добивалась его полной отмены.

Напомним, “Ъ-СПб” писал, что региональное УФАС усмотрело в действиях стивидора нарушение антимонопольного законодательства — по мнению ведомства, он создал препятствия на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам путем использования антиконкурентного документа «Руководство по обработке судов». Все это привело к монополизации рынка буксирных услуг, посчитали в УФАС, наложив на компанию штрафные санкции.