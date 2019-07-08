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Суд подтвердил законность штрафа для руководителя Приморского торгового порта

Апелляционный суд подтвердил законность штрафа, назначенного Ленинградским УФАС генеральному директору ООО «Приморский торговый порт» Сергею Волынцу. Ведомство усмотрело в действиях стивидора нарушение антимонопольного законодательства — по мнению УФАС, он создал препятствия на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам путем использования антиконкурентного документа «Руководство по обработке судов». Все это привело к монополизации рынка буксирных услуг, за что на господина Волынца был наложен штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщили в Ленинградском УФАС.

Также в суде в настоящий момент оспариваются штрафы, наложенные на юридическое лицо по двум эпизодам нарушения антимонопольного законодательства (п.9 ч.1 ст.10 и п.3 ч.1 ст.10 135-ФЗ). За ограничение конкуренции в морском порту и навязывание контрагентам незаконных услуг ООО «ПТП» оштрафовано УФАС на сумму 430 млн руб.

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