Медопивоваренный завод держит «Тонус»

Как стало известно “Ъ-Урал”, Свердловский облсуд в четвертый раз отказался предоставить министерству по управлению госимуществом региона (МУГИСО), его распорядительной дирекции и компании «Айседора» отсрочку в реставрации Комплекса медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина. Его должны были отреставрировать еще в 2017 году к ЧМ-2018, но здание до сих пор в плачевном состоянии. В МУГИСО обещают начать реставрацию после того, как ранее находившийся на территории завод безалкогольных напитков «Тонус» «устранит препятствия в пользовании помещениями».



В 2017 году в Октябрьский райсуд Екатеринбурга обратилась прокуратура, которая потребовала от владельцев и балансодержателей помещений Медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — МУГИСО, распорядительной дирекции МУГИСО, ООО «Свердловский завод безалкогольных напитков “Тонус”» (сейчас не работает) и ООО «Айседора» — отреставрировать комплекс. Бенефициар «Тонуса», согласно «СПАРК-Интерфакс», Леча Атиев также является гендиректором ООО «Айседора».

Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — памятник архитектуры регионального значения. В 1870-х годах жилая усадьба, возникшая в середине XIX века, была куплена екатеринбургским купцом К.Я. Гребеньковым для строительства пивоваренного завода. К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод. Находится в Екатеринбурге на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов.

Ранее прокуратура провела проверку по жалобе «Тонуса» на разрушение здания и выявила нарушения со стороны МУГИСО: «Намокание частей фасадов, отмостки; трещины в кирпичной кладке стен, цоколе; разрушение части кирпичных дымовых труб, частичное отсутствие водосточных труб; отслоение штукатурного слоя стен и потолка, помещения не используются, заставлены инженерным оборудованием и мусором». «Ненадлежащее содержание объекта культурного наследия может привести к его утрате, что нарушит конституционное право неопределенного круга лиц на доступ к культурным ценностям, а также создаст угрозу жизни и здоровью работников “Тонуса”»,— подчеркнули представители прокуратуры. Отреставрировать здание они потребовали в течение шести месяцев после вступления в силу решения суда. МУГИСО тогда указало, что здание принадлежит государству, а значит и ремонтировать его нужно за счет областного бюджета. Кроме того, в министерстве планировали приватизировать объект в 2017 году. Представители «Тонуса» и «Айседоры» заявили, что не владеют объектом.

В итоге суд частично удовлетворил иск и обязал МУГИСО и «Айседору» отремонтировать завод в течение шести месяцев. Памятник архитектуры был включен в перечень объектов на гостевом маршруте FIFA и должен был быть восстановлен к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ответчики пытались получить отсрочку, но Свердловский областной суд им отказал. Как пояснили в облсуде, аналогичные требования об отсрочке ответчики подавали в 2018 и в 2019 годах.

В пресс-службе МУГИСО пояснили, что часть помещений комплекса в конце прошлого года на праве оперативного управления закреплены за Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. Предполагается, что он и займется их ремонтом. Другие помещения закреплены за распорядительной дирекцией МУГИСО, которая сейчас обратилась в арбитражный суд с иском к «Тонусу» об устранении препятствий в пользовании помещениями и земельным участком. Подробности иска в пресс-службе министерства комментировать не стали. Ранее суд удовлетворил иск МУГИСО к заводу и обязал предприятие выплатить более 1 млн руб. безосновательного обогащения за использование помещений комплекса с 2016 по 2018 годы.

Власти несколько раз выставляли части комплекса на торги, но каждый раз торги отменялись из-за отсутствия заявок. Например, помещения площадью около 500 кв.м несколько раз выставляли на аукционы с начальной ценой 13,6 млн руб., а помещения площадью более 3,3 тыс. кв.м — 43,3 млн руб. В информационном сообщении о продаже было указано, что четырехэтажное кирпичное здание было построено в 1918 году, имеет инженерную инфраструктуру, но эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии капитального ремонта. Физический износ нежилого помещения — 41–60%.

Анна Лапина, Игорь Лесовских