Нижегородские дольщики откзались от пикетов и готовят митинг

Дольщики ЖК «Квартал Европейский» отказались от проведения серии пикетов в день визита президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород. Днем ранее они распространили обращение, что сроки достройки домов в очередной раз сдвинуты, поэтому дольщики намерены провести акции протеста.

По их словам, в дорожной карте, подписанной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко в конце апреля 2019 года, говорится, что достройка их домов должна начаться в четвертом квартале 2019 года. Они ждали, что строители появятся на площадке в начале октября, но этого не произошло.

В результате дольщики заявили о предстоящих пикетах, но так их и не провели. По словам участников инициативной группы, им стали поступать звонки из «определенных органов» с предложением отказаться от задуманного, так как в день визита президента в Нижний Новгород в городе будет введен особый режим безопасности. В итоге дольщики отказались от пикетов, но намерены провести 19 октября митинг, на котором потребуют соблюдения своих прав и выполнения сроков, указанных в дорожной карте. Они ждут появления строителей на объекте до конца октября.

В то же время в Фонде защиты прав дольщиков сообщили, что решение о целесообразности финансирования достройки домов в «Квартале Европейском» будет принято только в конце ноября 2019 года. До этого времени должны быть завершены оценка стоимости и сроков завершения строительства и поиск независимого оценщика, который определит рыночную стоимость квадратного метра.

Андрей Репин