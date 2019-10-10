ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

В 2019 году у мошенников появился новый способ обмана клиентов российских банков, говорится обзоре (.pdf) Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТа) департамента информационной безопасности Банка России. По данным ЦБ, мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков.

«Технология… позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков»,— говорится в обзоре.

С 1 сентября 2018 по 31 августа 2019 года отправлено на блокировку 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8–800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках. Количество заблокированных номеров выросло в 38 раз по сравнению с аналогичном периодом 2017 года.

Ранее “Ъ” писал об увеличении случаев мошенничества с подменой номеров, с которыми сталкиваются банки и операторы связи. По данным ЦБ, за прошедшее лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

О мошенничестве с подменой номеров читайте в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».