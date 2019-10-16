Идеальная нефтяная провинция

Российский шельф Каспийского моря, особенно Северный Каспий,— важнейший для нашей страны регион роста добычи углеводородов. Долгое время эта местность считалась малоперспективной. Однако внедрение рациональных комплексов геолого-геофизических исследований и высокоэкоэффективных технологий строительства морских скважин позволило нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» открыть здесь крупную «житницу» углеводородов.
За первое полугодие 2019 года добыча нефти в этом регионе выросла на 14% относительно первого полугодия прошлого года. При этом на месторождении имени Юрия Корчагина в результате реализации программы бурения на второй очереди добыча нефти выросла на 30%. На месторождении имени Владимира Филановского рост составил 12%.
Всего компания добывает на каспийском шельфе 180 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Привлекательность каспийских месторождений обуславливается высоким качеством нефти и коротким транспортным плечом: сырье поступает в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где ЛУКОЙЛ владеет 12,5% через дочернюю LUKARCO B.V.
Вопреки рискам
Открытие Каспийской нефтегазоносной провинции стало одной из главных сенсаций в отрасли за последние два десятилетия. Вплоть до середины 90-х годов прошлого века этот регион был недоступен для нефтяников из-за высоких экологических рисков. Однако после распада СССР прикаспийские страны — Азербайджан, Туркмения и Казахстан — начали активно осваивать прибрежные территории. Не желая отставать, Россия в 1995 году приняла собственную Государственную программу по изучению каспийского шельфа, в рамках которой ЛУКОЙЛ начал геологоразведку в Северной и Центральной частях Каспия.
До 1999 года ничего особенного не происходило. Несколько лет потребовалось, чтобы доставить из Балтийского моря и модернизировать самоподъемную буровую установку «Астра» (бывшая Maravah). Установку пришлось разрезать на три части, чтобы перевезти по Волго-Балтийскому каналу. Модернизация, проведенная на судостроительном заводе «Красные баррикады» в Астрахани, была призвана свести к нулю вредные выбросы.
Результаты начатого поискового бурения оказались фантастическими: более 90% скважин оказались эффективными. За период с 1999 по 2008 год ЛУКОЙЛ открыл восемь месторождений, из которых четыре — имени Владимира Филановского, имени Юрия Кувыкина, Хвалынское и Центральное — относятся к категории крупнейших.
Планов громадье
Первым в 2010 году в промышленную эксплуатацию было введено месторождение имени Юрия Корчагина (открыто в 2000 году, запасы оцениваются в 570 млн баррелей). Для его освоения была построена морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП), состоящая из двух частей. ЛСП-1 вмещает технологический блок, где размещены буровой и энергетический комплексы, установки подготовки воды, нефти и газа, другое оборудование. ЛСП-2 — это жилой модуль на 120 человек.
В состав комплекса месторождения имени Юрия Корчагина также входит морской перевалочный комплекс — по сути, нефтеналивное судно дедвейтом 28 тыс. тонн, с которого нефть через коммерческий узел учета нефти сдается на танкеры-челноки и направляется в порт Баку. С пуском в эксплуатацию месторождения имени Владимира Филановского технологическая схема дополнилась подводными трубопроводами, по которым часть нефти, добываемой на этом месторождении, направляется через МЛСП м/р имени Юрия Корчагина на морской перевалочный комплекс, а другая часть направляется на головные береговые сооружения (ГБС), расположенные в Республике Калмыкия, для дальнейшей сдачи через коммерческий узел учета в трубопроводную систему КТК-Р. С 2017 года 100% попутного нефтяного газа (ПНГ) направляется для переработки на завод ООО «Ставролен» (входит в структуру ЛУКОЙЛа).
Месторождение имени Владимира Филановского, открытое ЛУКОЙЛом в 2005 году,— крупнейшее в российском секторе Каспийского моря. Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 129 млн тонн, а газа — 30 млрд куб. м. Первая очередь, запущенная в 2016 году, реализована на построенном на заводах Астрахани морском ледостойком стационарном комплексе (МЛСК имени Владимира Филановского), состоящем из ледостойкой платформы ЛСП-1, жилого модуля, центральной технологической платформы (фактически полноценного промыслового комплекса) и райзерного блока (технологического узла для соединения промысловых и транспортных трубопроводов). В 2018 году состоялся пуск второй очереди в составе ЛСП-2 с жилым модулем, после чего добыча вышла на проектный уровень 6 млн тонн в год.
Сейчас оба месторождения продолжают активно осваиваться. Недавно ЛУКОЙЛ представил отчет о ходе этих работ. На второй очереди месторождения им. В. Филановского были введены в эксплуатацию восьмая и девятая по счету скважины с начальным дебетом более 1 тыс. тонн в сутки. На блок-кондукторе месторождения им. Ю. Корчагина в рамках второй очереди освоения завершено строительство пятой скважины, из которых четыре оснащены системой интеллектуального заканчивания. На одной из скважин установлен мировой рекорд — самое длинное в мировой практике интеллектуальное электрическое заканчивание. Данные системы позволяют в режиме реального времени менять параметры работы отдельных участков горизонтального ствола скважины в зависимости от текущих условий, что способствует увеличению эффективности освоения запасов углеводородов.
Как сообщили “Ъ” в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (разработчик и оператор месторождений Северного Каспия), сейчас основная задача до конца текущего года — пуск в эксплуатацию блок-кондуктора месторождения имени Владимира Филановского и бурение первых двух скважин на этом объекте. В 2020 году планируется пробурить оставшиеся скважины на блок-кондукторах обоих месторождений.
В 2021 году планируется начать опережающее бурение на месторождении Ракушечное (открыто в 2001 году, запасы — 38 млн тонн нефти и 40 млн кубометров газа). Ввод в эксплуатацию и начало добычи с этого месторождения намечены на 2022 год. Сейчас в рамках его обустройства ведутся строительно-монтажные работы: разрабатывается рабочая документация, выполняются поставки оборудования и материалов, а также проводятся корпусные работы на верхних строениях и опорных основаниях ледостойкой стационарной платформы и платформы жилого модуля. Готовность на конец второго квартала 2019 года по ледостойкой стационарной платформе составляет 14%, по платформе жилого модуля — 36%. Также проводятся тендеры на морские операции и прокладку подводных трубопроводов.
Продукция скважин месторождения Ракушечное по проекту будет направляться на УПН МЛСК им. В. Филановского для дальнейшей подготовки и транспортировки товарной нефти и ПНГ на реализацию.
Техника на грани фантастики
Добычные платформы — блок-кондукторы (БК), которыми ведется разработка второй очереди месторождения имени Юрия Корчагина и третьей — месторождения имени Владимира Филановского,— перспективная технология безлюдной добычи. Управление оборудованием этих платформ происходит в автоматизированном режиме с постоянным удаленным мониторингом и контролем параметров с основной «материнской» платформы.
Это избавляет от необходимости иметь на добычных платформах (БК и ЛСП) установок подготовки нефти и газа. Недостаток мультифазного транспорта — склонность к образованию газовых пробок на перепадах рельефа. Чтобы избежать этого, мультифазные трубопроводы заглубляются в морское дно на 2 м. Перепад высот между дном и платформой, на которую поднимается мультифазная жидкость, невелик (глубина моря в районе месторождения Владимира Филановского составляет около 7 м). Кроме того, отмечают в компании, в составе технологической цепочки подготовки нефти используются депульсаторы (специальные устройства для выравнивания пробкового режима работы).
Впрочем, это не единственные технологические сложности, с которыми сталкиваются нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Им приходится иметь дело с десятками разнообразнейших залежей, каждая со своим «характером». Так, на месторождении имени Юрия Корчагина это мощные газовые шапки на неоком-волжской и келловейской залежах, высокая неоднородность, развитая разломная тектоника, высокое содержание парафинов и температура застывания нефти на келловее. На месторождении имени Владимира Филановского также имеются нескольких разноуровневых газовых шапок, блоковое строение восточной части основной залежи, низкая проницаемость и опять же мощная газовая шапка аптского объекта, рассказывают специалисты компании. В будущем, когда очередь дойдет до освоения других месторождений, ожидается еще больший набор геологических сложностей. Это и сероводород в залежах на месторождениях Кувыкина, Хвалынском, 170 км и Хазри, и участки аномально высокого пластового давления, и чрезвычайно низкие фильтрационные свойства оксфордских залежей. Однако современные технологии, а также накопленный в ЛУКОЙЛе опыт работы на шельфе позволят решить эти задачи.
Эффективность морского месторождения тем выше, чем большую площадь можно охватить с одной платформы. Каспийские месторождения держат рекорд по протяженности горизонтальных участков скважин. Так, восьмая по счету эксплуатационная скважина второй очереди месторождения им. В. Филановского №14 имеет длину 5153 м с горизонтальным участком 3439 м. Четвертая скважина блок-кондуктора на месторождении им. Ю. Корчагина имеет протяженность 6390 м и горизонтальный участок 4276 м. А рекордной стала скважина №108, пробуренная в 2015 году на Корчагинском месторождении. При вертикальной глубине всего 1565 м общая длина ствола составила 8005 м. Также на этой скважине был поставлен мировой рекорд по количеству метров в бурении с большим смещением забоя — 4908 м за один рейс бурового долота в секции 9,5 дюйма без спуско-подъемных операций. Впервые на Каспийских проектах в 2018–2019 годах выполнена направленная забивка водоотделяющих колонн отечественного производства, дополнительно произведены работы по восстановления замятой водоотделяющей колонны на МЛСП-1 месторождения им. Ю. Корчагина, на которой в последующем успешно была пробурена первая скважина на келловейские отложения в зонах высоких рисков пересечения.
Заповедник «ЛУКОЙЛ»
Использование автоматических модулей для разработки месторождений отчасти решает и еще одну задачу — экологическую.
Образующиеся отходы отправляются в пункты утилизации на берегу. Безлюдные платформы по определению не производят бытовых отходов, так что эта статья расхода отпадает.
Вопросы охраны окружающей среды традиционно занимают одно из центральных мест в деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ». На Каспии непрерывно проводит экологический, в том числе спутниковый, мониторинг. Он позволяет держать руку на пульсе и отслеживать состояние воды, недр, флоры и фауны. Многолетние наблюдения ведутся по трем сотням параметров. Исследования показывают, что море в районах производственной деятельности действительно остается чистым.
Также важный пункт в программе экобезопасности — регулярные учения, на которых отрабатываются навыки предотвращения и ликвидации аварийных разливов нефти. За ходом учений наблюдают представители МЧС и Минтранса России, Росприроднадзора, республик Казахстан и Азербайджан, администрации Астраханской области. По их результатам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» признано «полностью готовым к ликвидации максимально возможного разлива нефти». Недавно в Астраханской области впервые в рамках природоохранной программы ПАО «ЛУКОЙЛ» был организован мобильный пункт по спасению и реабилитации животных, которые могут пострадать в случае нефтяного разлива.
Кстати, морские платформы сами по себе служат большими искусственными рифами, где находят свой дом различные морские обитатели, рассказывают специалисты компании.
Фактически посреди Каспийского моря построен мини-заповедник. Конечно, в исходные планы компании это не входило. Но это яркая демонстрация того, что решение осваивать каспийский шельф вопреки возражениям экологов было абсолютно верным.
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