Крым получил старую новую власть

Сергей Аксенов переизбран на пост главы Крыма. Такое решение единогласно приняли депутаты Госсовета Крыма на заседании 20 сентября. Господин Аксенов опередил двух конкурентов — главного крымского коммуниста Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова. Сохранил свой пост и спикер крымского парламента Владимир Константинов, который также был переизбран депутатами.

Сессию Госсовета Крыма, на которой выбрали руководителей региона, на правах старейшего депутата вел избранный от «Единой России» Ефим Фикс. «Автоматической системе для голосования предстоит пройти тестирование. Поэтому сегодня голосовать будем поднятием рук»,— сказал он депутатам. Но сначала они должны были тайным голосованием избрать председателя Госсовета. Глава фракции единороссов (в нее входят 60 депутатов, еще 10 мандатов — у ЛДПР, 5 — у КПРФ) Владимир Бобков выдвинул на этот пост Владимира Константинова. «Это решение единогласным голосованием приняла фракция "Единой России"»,— пояснил Владимир Бобков.

Альтернативы господину Константинову не нашлось, другие кандидаты на должность спикера выдвинуты не были.

Владимир Константинов руководит крымским парламентом с осени 2010 года, когда полуостров еще входил в состав Украины. Депутатом он был избран от Партии регионов экс-президента Виктора Януковича. Весной 2014 года господин Константинов стал одним из организаторов присоединения полуострова к России. А в сентябре был избран спикером Госсовета Крыма первого созыва. Господин Константинов — секретарь крымского отделения «Единой России». Сегодняшнее тайное голосование на выборах спикера стало явным, когда оказалось, что назначение Владимира Константинова поддержали 74 депутата — все, кто находился в зале. Господин Константинов пообещал, что парламент займется реализацией предвыборной программы единороссов, и объявил начало процедуры выбора главы Крыма.

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

Претендентов на этот пост депутатам представил полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Кроме действующего руководителя региона Сергея Аксенова среди кандидатов, предложенных Владимиром Путиным, были депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко. Первый в ходе своего выступления поблагодарил за оказанное доверие президента и призвал депутатов от ЛДПР поддержать его и Сергея Аксенова. Господин Богатыренко заявил, что коммунисты в ходе предвыборной кампании провели «тысячи встреч» с жителями полуострова и увидели «реальную жизнь» крымчан «за глянцем федеральной целевой программы (развития Крыма.— “Ъ”)». Он пообещал добиваться улучшения их жизни. В свою очередь, Сергей Аксенов заявил, что Крым за пять лет решил множество инфраструктурных проблем и в следующие пять лет готов развиваться.

Владимир Константинов призвал всех депутатов голосовать за Сергея Аксенова. «Мы выбираем главу Крыма, соблюдая все необходимые процедуры, в строгом соответствии закону. Но мы все знаем, что единственный человек, который справится с этой работой,— Сергей Аксенов»,— сказал крымский спикер.

Владимир Константинов добавил, что Сергей Аксенов — «новое явление» в крымской политике и истории.

В итоге за его второй срок проголосовали все депутаты, присутствовавшие в зале, а за господ Шперова и Богатыренко — только их однопартийцы.

Напомним, Сергей Аксенов, возглавивший исполнительную власть Крыма 27 февраля 2014 года, руководил подготовкой региона к референдуму, после которого состоялось присоединение полуострова к России. Он, Владимир Константинов и Алексей Чалый 18 марта 2014 года подписали с Владимиром Путиным договор о включении двух новых субъектов в состав РФ. В октябре того же года господин Аксенов был избран главой Крыма. Его второй срок в этой должности, по информации “Ъ”, был согласован президентом весной, после одного из мероприятий, посвященных пятилетию со дня присоединения Крыма к России.

«Вы работаете эффективно, я знаю»,— сказал Владимир Путин Сергею Аксенову на рабочей встрече в августе.





Работу главы Крыма он все это время совмещал с должностью премьер-министра правительства региона.

Сегодня своим указом Сергей Аксенов назначил врио премьер-министра одного из своих заместителей — Юрия Гоцанюка. Вместе с тем глава Крыма сообщил, что окончательное решение о том, будут ли разделять должности руководителей субъекта и правительства, пока не принято. «Если будет разделение, то оно будет носить чисто номинальный характер. Никаких навязанных фигур не будет. Это будет мое личное решение с Владимиром Андреевичем (Константиновым.— “Ъ”)»,— сказал Сергей Аксенов. После его избрания на второй срок правительство Крыма было отправлено в отставку. Господин Аксенов заявил, что Совмин ждут незначительные кадровые изменения, которые произойдут по итогам года. В его новом составе точно не окажется вице-премьера Виталия Нахлупина. В прошлом году он был задержан и арестован по подозрению в получении взятки, однако оставался зампредом Совмина до сегодняшнего дня.

Сенатором от исполнительной власти Сергей Аксенов назначил Ольгу Ковитиди, работающую в Совфеде с 2014 года. Ранее Владимир Константинов заявлял, что сенатором от законодательной власти Крыма останется Сергей Цеков.

Вадим Никифоров, Симферополь