Владимир Путин открыл форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде

На футбольном стадионе, построенном на Стрелке Оки и Волги в Нижнем Новгороде, Владимир Путин сегодня открыл форум «Россия – спортивная держава». Президент принял участие в пленарном заседании, основной темой которого стало развитие спорта в интеграции с мировым сообществом.

Владимир Путин заявил, что государство планирует вовлечь в регулярные занятия спортом более половины граждан России к 2024 году. По словам президента для этого, строятся «большие и малые спортивные объекты», совершенствуется «облик парков, жилых районов и городов», оснащаются «спортивные площадки, школы, секции». Он добавил, что в этой работе важнейшая роль отводится российским регионам и муниципалитетам.