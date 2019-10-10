Взяткодателя по делу Белых исключили из розыска

Первомайский суд Кирова постановил прекратить федеральный розыск предпринимателя Юрия Судгаймера, за получение взятки от которого был осужден бывший губернатор Кировской области Никита Белых.

С таким ходатайством ранее вышел в суд адвокат бизнесмена. На заседании 10 октября следователь также огласил ходатайство отменить розыск. Прокуратура его поддержала. Иск был отозван, производство по нему прекращено. Это также означает, что с предпринимателя снят и международный розыск.

Как пояснили “Ъ” в управлении МВД РФ по Кировской области, снятие разыскных мероприятий не отменяет того, что господин Судгаймер остается подозреваемым по уголовному делу. Юрий Судгаймер был объявлен в розыск в связи с тем, что не являлся на допросы, сообщала ранее его адвокат.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Предпринимателю предъявлено обвинение в невыплате арендных платежей в размере 200 млн руб. министерству лесного хозяйства. Одна из структур АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» — ООО «УК Лесхоз» — по инвестиционному соглашению с правительством области взяла на льготных условиях в аренду участок леса. Компания должна была там построить производство ДСП, однако проект не был реализован. Министерство лесного хозяйства региона доначислило ООО «УК Лесхоз» платежи по обычной ставке, но компания их не выплатила. В связи с этим региональное управление МВД возбудило дело по факту злоупотребления в отношении неустановленных лиц. Затем фигурантом уголовного дела стал Юрий Судгаймер.

О том, как Юрий Судгаймер попал в международный розыск, читайте в публикации “Ъ”.

Ирина Александрова, Киров