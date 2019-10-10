Холодную воду отключили в домах более 14 тыс. нижегородцев, трех детсадах и школе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода отключили холодное водоснабжение в 194 домах, где проживают более 14 тыс. человек. Причиной стало повреждение трубопровода на улице Космической у дома №34, аварию заметили около 12:50 10 октября.

Холодной воды нет в некоторых домах на улицах Спутника, Сазанова, Волкова, Красных партизан, Обнорского, Толбухина, Красноуральской, Мончегорской, Космической, Заслонова, Бубнова, Береговой, Бахтина, на проспекте Молодежном, переулке Бакинском, улицах Мелентьева и Советской армии, в поселке Доскино. Также нет воды в трех детсадах (№446, №102, №147 в Горбатовке) и школе №16 в Горбатовке. Точные адреса указаны на сайте «Нижегоросдкого водоканала».

Как сообщает региональное управление МЧС, ремонтные работы планируется завершить к 23:59 10 октября. «Нижегородский водоканал» организовал подвоз питьевой воды для жителей.

Анастасия Еремина