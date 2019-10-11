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Фото: Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Сегодня исполняется 53 года основному акционеру Группы ЧТПЗ Андрею Комарову

Его поздравляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Андрей Ильич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы отдаете много сил и энергии развитию российской металлургии и усилению конкурентных преимуществ нашей страны на мировом экономическом пространстве, открываете новые возможности для процветания российских городов, в том числе расположенных на территории Свердловской области. Благодарю Вас за активную поддержку проекта комплексного развития городской среды Первоуральска. Уверен, синергия власти и крупного бизнеса позволит нам сформировать новый облик индустриального города, сделать Первоуральск современным, благоустроенным, красивым, умным муниципалитетом, существенно улучшить уровень и качество жизни горожан. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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