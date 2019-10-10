Завод Свердлова предупредил своих абонентов о превышении содержания фенола в Оке

Завод имени Свердлова в Дзержинске уведомил 9 октября своих абонентов о превышении содержания фенола в Оке. В связи с этим предприятие рекомендовало ограничить потребление пожарно-хозяйственной воды для питья и приготовления пищи.

В региональном управлении Роспотребнадзора „Ъ-Приволжье“ сообщили, что после получения от предприятия этой информации был организован дополнительный отбор проб воды в местах водозабора на Оке, но превышений предельно допустимых концентраций фенола не выявлено. В департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу „Ъ-Приволжье“ рассказали, что проводили заборы воды в акватории Оки в районе насосной станции Желнинского водозабора и не выявили превышений концентрации вещества.

Близкий к заводу источник "Ъ-Приволжье" пояснил, что предприятие обеспечивает технической водой, которая также имеет статус пожарно-хозяйственной и теоретически может употребляться в пищу, заводы «Заря», «Пластик», «Оргстекло» и «Сибур-Нефтехим». Водозаборы и очистные сооружения завода расположены в поселках Свердлова и Желнино. Собеседник исключил возможность забора воды с фенолом из Оки и дальнейшее ее попадание в таком состоянии в систему водоснабжения, поскольку она проходит очистку в этот момент. В то же время источник полагает, что фенол мог попасть в воду с предприятия, поскольку завод Свердлова, в том числе, производит фенол-формальдегидные смолы, которые могли оказаться в системе водоснабжения. Поэтому предприятие решило предупредить потребителей воды.

Фенол (или карболовая кислота) – токсичное высокоопасное вещество, один из промышленных загрязнителей. Имеет характерный запах. Применяется в химическом производстве, а также в скотоводстве и косметологии.

Александра Викулова, Анастасия Еремина