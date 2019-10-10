Aviakassa не смогла сдержать условия акции о перелете бизнес-классом в Лиму

Как стало известно «Ъ-Урал», в законную силу вступило решение суда о взыскании с подрядчика агрегатора авиабилетов Aviakassa.ru компании «Центр разработки программного обеспечения» более 300 тыс. руб. в пользу жительницы Екатеринбурга Ольги Воротниковой, которая не смогла слетать в Лиму бизнес-классом. При этом, суд не стал привлекать к ответственности иностранного владельца сервиса - E-commerce Corporation LLP. К ней регрессивный иск может подать его подрядчик, с которого и взыскали причиненный клиенту сервиса ущерб.

Согласно материалам дела, Ольга Воротникова в 2017 году купила на сайте Aviakassa.ru пять билетов по маршруту Москва-Мадрид-Лима и обратно за 305 тыс. руб. При этом, на покупку ее сподвигла рекламная акция, указанная на сайте компании – что перелет Мадрид-Лима будет проходить в салоне бизнес-класса по стоимости эконом. В действительности же оказалось, что все билеты были на эконом-класс. Клиентка сервиса попросила объяснить, как так получилось и в службе поддержки ей ответили, что информация о бизнес-классе была ошибкой. Оказывается, стоимость только одного билета по этому направлению стоит более 220 тыс. руб. При этом, ей предложили самостоятельно доплатить за повышение класса. При этом, в компании истицу поблагодарили и ответили, что ее обращение «помогло идентифицировать существенную неточность в передаче данных от авиакомпании и начать работу по ее устранению».

Игорь Лесовских