Лавров: Россия не допустит пересмотра договоренностей «нормандской четверки»

Россия не допустит пересмотра договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» на предыдущих встречах, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить вопрос Крыма на предстоящем «нормандском саммите».

«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита", чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции»,— сказал глава МИД России журналистам в Ашхабаде.

По словам господина Лаврова, пересмотр договоренностей станет «ударом по репутации "нормандской четверки"». «Россия сделает все возможное, чтобы этого не допустить»,— добавил он.

О чем еще говорил президент Украины на пресс-марафоне,— в материале “Ъ” «"Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия"».

О готовности сторон к саммита — в материале “Ъ” «От совместного информбюро».