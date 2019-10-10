Сотрудники ЗАГСа объяснили полиции, почему нет детей у дзержинца

Дзержинский отдел полиции в рамках расследования уголовного дела направил запрос в городской ЗАГС с вопросом о наличии несовершеннолетних детей у жителя города. В случае, если мужчина не имеет детей, сотрудники полиции попросили объяснить, почему.

В дзержинском ЗАГСе пояснили, что детей гражданин не имеет, однако точные причины этому назвать сложно. При этом сотрудники указали, что возможными причинами могут быть «нетрадиционная ориентация мужчины, медицинские противопоказания, запрет мамы, отсутствие у него партнера, защищенный секс, божья воля» и «так исторически сложилось», говорится в соответствующих документах, которые опубликовал telegram-канал «Силовики». «За более точной информацией отдел ЗАГС рекомендует обратиться к гражданину лично»,– сказано в ответе.

На сайте Дзержинского горсуда сообщается, что гражданин Чугунов был осужден в 2015 году за грабеж и кражу (ч.1 ст.161, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Анастасия Еремина