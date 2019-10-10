В Смольном назвали причину увеличения цены лота на торгах по продаже госсобственности

Увеличение цены лота на аукционах связано с длительным отсутствием торгов. Об этом заявил председатель комитета имущественных отношений Валерий Калугин на Международном жилищном конгрессе, проходящем в настоящее время в Петербурге.

«Бизнес в Петербурге достаточно долго ждал, прежде чем в городе хоть что-то начнет продаваться. Мы видим рост цен на ожиданиях. Кроме того, все предприниматели понимают, что объем интересной недвижимости, которую можно эффективно использовать, в нашем городе ограничен»,— пояснил господин Калугин.

По его словам, за прошедшие три месяца в Петербурге было проведено 63 аукциона по реализации городского имущества. При этом самым дорогим объектом оказалось нежилое помещение площадью 455 кв. м в доме на Лиговским проспекте, 142, где цена увеличилась в 5,5 раз и составила 20 млн руб.

Мария Кузнецова