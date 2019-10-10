Началось оглашение приговора самарскому полковнику ФСБ Сергею Гудованому

В Самарском гарнизонном военном суде в четверг начали оглашать приговор заместителю начальника службы экономической безопасности областного УФСБ Сергею Гудованому. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хранении боеприпасов.

Поддержать полковника ФСБ собрался полный зал родственников и знакомых. Приговор оглашается с перерывами на проветривание, так как в помещении душно.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега Павлова.

Ранее при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы. По его словам, из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, остальные он получил от одного из посредников. В качестве одного из них выступал его коллега Александр Переточкин. Сергей Гудованый признает вину в инкриминируемом ему мошенничестве. В получении взятки через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, силовик не виноват. Павел Чермашенцев сотрудничает со следствием и переведен из СИЗО под домашний арест.

Представитель гособвинения попросил суд отправить Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для Александра Переточкина прокуратура добивалась десяти лет в колонии строгого режима. Начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживает 6,5 лет колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. руб. Кроме того, прокуратура просит лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина – орденов Мужества.

Защита Сергея Гудованого понимает, что полковнику ФСБ грозит реальный срок лишения свободы. В настоящее время силовику привезли его вещи, которыми он будет пользоваться в колонии после оглашения приговора.

Георгий Портнов