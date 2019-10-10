Прокуратура назвала неэффективной борьбу с нелегальной торговлей у вокзала

Нижегородская прокуратура указала на снижение эффективности работы сотрудников полиции по борьбе с нелегальной торговлей в подземных переходах у Московского вокзала. Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе-августе количество составленных протоколов за такие нарушения сократилось на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года: всего их было составлено 300 шт. против 539 шт. в 2018 году.

Как сообщает региональная прокуратура, начальнику нижегородского управления МВД по Нижнему Новгороду Владиславу Пронину внесено обобщенное представление в том числе в связи с неэффективной борьбой с нелегальной торговлей.

Анастасия Еремина