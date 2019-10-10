Пермь заняла второе место в рейтинге городов с самыми дешевыми бургерами

Пермь вошла в тройку городов с самыми дешевыми бургерами в стране. По данным сервиса доставки Delivery Club, самые бюджетные бургеры можно купить в Красноярске — в среднем за 236 руб. В Перми их средняя цена составляет 253 руб., а в Омске 254 руб. Тройку самых «дорогих» городов возглавила Москва, где бургер в среднем стоит 375 руб. На втором месте Новосибирск (350 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (340 руб.). Всего сервис проанализировал меню ресторанов в 20 городах России. На основании изученных данных, средняя цена бургера составила 347 руб.